Barbara D'Urso e il possibile approdo in Rai, intanto "torna" su Canale 5 a Striscia la Notizia

Mentre si fanno sempre più tambureggianti le voci di uno sbarco in Rai di Barbara D’Urso nella prossima stagione televisiva, Striscia la Notizia torna ad occuparsi della conduttrice campana. In particolare, il tg satirico di Antonio Ricci le ha dedicato un servizio ad hoc nel giorno del suo 68esimo compleanno. Nella clip sono stati raccolti alcuni episodi spassosi di gaffe esilaranti dell’ex volto Mediaset.

Striscia la Notizia, il servizio irriverente su Barbara D’Urso

Il 7 maggio Barbara d’Urso ha compiuto 68 anni. Striscia l’ha omaggiata a modo suo, ossia con un servizio irriverente in cui sono stati montati alcuni ‘scivoloni’ televisivi della conduttrice.

La trasmissione di Antonio Ricci ha fatto un sunto di una serie di errori sul set, di cadute in studio e di gaffe della D’Urso.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno anche canzonato il ‘classico’ saluto della collega, scimmiottando il famoso “col cuore”, forma con cui la conduttrice campana ha salutato per anni il pubblico che l’ha seguita sulle reti Mediaset.

Nel video è anche apparsa la D’Urso a Pomeriggio Cinque, programma da cui è stata defenestrata nell’estate 2023. Da quel momento non ha più messo piede a Mediaset.

La rottura con Mediaset

La rottura professionale è stata traumatica per la presentatrice. Lei stessa ha raccontato di aver sofferto molto per come è terminata la sua avventura a Mediaset.

Fonte foto: Ipa Barbara D’Urso

L’addio all’azienda di Cologno Monzese si è consumato in modo ‘unilaterale’, con i vertici del ‘Biscione’ che hanno deciso di fare a meno della D’Urso, che per anni è stata una delle colonne del palinsesto dell’ammiraglia.

I due anni di stop e il possibile ritorno in tv sulla Rai

Da quasi due anni, la conduttrice campana è a secco di programmi. In tv è tornata soltanto per un paio di ospitate in Rai. Si è lasciata intervistare da Mara Venier a Domenica In ed è stata protagonista in una puntata di Ballando con le Stelle nel ruolo di ballerina per una notte.

Il prossimo anno, però, potrebbe tornare nel giro che conta. Si mormora che la Rai stia pensando di affidarle una trasmissione. Inizialmente il suo nome è stato accostato a Domenica In. Pare però che Mara Venier, a differenza di quanto dichiarato mesi fa, non si ritirerà. Dunque dovrebbe rimanere al suo posto.

Si è anche sussurrato di un possibile approdo in prime time in Rai, ma tale ipotesi sembra al momento essere tramontata. Sempre ammesso e non concesso che verrà messa sotto ingaggio dalla tv pubblica, dovrebbe approdare in un programma pomeridiano infrasettimanale.