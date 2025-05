Voci su Barbara D'Urso in Rai, l'ipotesi di un programma al pomeriggio dopo l'addio a Mediaset

Barbara D’Urso potrebbe tornare in televisione ma non sulle reti Mediaset, bensì sulla Rai. Voci parlano di un corteggiamento alla conduttrice da parte dei vertici della Tv di Stato per riportarla sul piccolo schermo. Ma ci sarebbe ancora chi rema contro.

Barbara d’Urso andrà in Rai?

A parlare del possibile approdo di Barbara D’Urso in Rai è il quotidiano La Repubblica che sottolinea come i vertici di Viale Mazzini non intenderebbero rinunciare all’ex volto di Canale 5, ma magari prevedendo un ingresso soft.

Se inizialmente si era pensato di affidarle una prima serata, ora si starebbe ipotizzando di metterla al timone di un programma pomeridiano infrasettimanale.

Fonte foto: ANSA

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso sarebbe desiderosa di tornare in Tv ed è considerata ai piani alti dell’emittente di Stato un jolly indispensabile per risalire la china degli ascolti.

Rumors parlano di un’iniziale ipotesi tra i vertici di Viale Mazzini di sostituire Mara Venier a Domenica In con Barbara D’Urso, idea che avrebbe incontrato il muro di Forza Italia. Questo avrebbe portato alla virata verso un approdo nella fascia pomeridiana. Nulla però è ancora confermato.

Perché Barbara D’Urso è fuori dalla Tv

Dal giugno 2023, a Barbara D’Urso non è più stato affidato alcun programma televisivo, la conduttrice non avrebbe ricevuto proposte concrete e nessuna chiamata dalle reti generaliste.

Nel report di Dagospia di aprile di quest’anno si legge “scoccata la stagione 2025, la Reietta del Biscione pensava di essere finalmente libera da lacci e lacciuoli per prendersi la rivincita sul perfido Pier Silvio. Invece, nisba: pur senza mercato, quindi con un ingaggio lontanissimo dalle cifre dell’era di Silvio Berlusconi, da Rai a La7 fino alla 9 di Warner-Discovery, si è trovata, come ai cani, il cartello vietato l’ingresso“.

Secondo il sito fondato da Roberto D’Agostino, dietro a questo blocco ci sarebbe la mano di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che avrebbe fatto sbarrare le porte anche alla Rai.

“Il vertice Rai è ben consapevole che una D’Urso in palinsesto vuol dire fare una pessima sgarberia a un Pier Silvio che gentilmente ha dato via libera alla presenza all’Ariston di Gerry Scotti, ma soprattutto ha evitato di opporre a Sanremo la ‘sanguinaria’ dello share, Maria De Filippi”, ha scritto Dagospia.

Questo avrebbe fatto accantonare a Viale Mazzini l’ipotesi di dare alla D’Urso un programma in prima serata, ma visto il calo degli share della stagione 2025, l’idea di inserirla in qualche modo in palinsesto persisterebbe.

Il compleanno di Barbara D’Urso

Intanto il 7 maggio Barbara D’Urso compie 68 anni. Lo scorso anno ha festeggiato il compleanno con un debutto inatteso, è approdata sul social network TikTok.

Nei giorni precedenti D’Urso aveva pubblicato una foto con il celebre “caffeuccio“, la bevanda che ogni pomeriggio sorseggiava simbolicamente con il suo pubblico, per dare l’indizio sull’avvio di nuovi progetti.

Quest’anno sui profili di Carmelita non è comparso ancora nulla che possa far sospettare novità, ma chissà che il regalo alla conduttrice non arrivi da viale Mazzini con qualche conferma sui rumors in circolazione.