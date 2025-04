Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi, l'ex europarlamentare del M5S torna su Mediaset dopo Le Iene

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dino Giarrusso sarà uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. L’ex inviato de Le Iene ed ex parlamentare del M5S avrebbe già firmato il contratto che sancisce il suo ritorno a Mediaset dopo l’esperienza da “Iena”. Il nome di Giarrusso completa il cast de L’Isola dei Famosi, in partenza in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 maggio, con la conduzione di Veronica Gentili.

Dino Giarrusso a L’Isola dei Famosi: c’è la firma sul contratto

Il ventesimo e ultimo concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili è Dino Giarrusso.

Stando a quanto rivelato da DavideMaggio, l’ex politico (è stato parlamentare del Movimento 5 Stelle) avrebbe firmato il contratto nella giornata di martedì 29 aprile per il suo ritorno a Mediaset dopo l’esperienza da inviato de Le Iene (dal 2014 e per i successivi quattro anni).

Dino Giarrusso, ex Iena ed ex eurodeputato M5S.

Chi è Dino Giarrusso

Dino Giarrusso è nato l’11 settembre 1974 a Catania. Nel 1997 si è laureato a Siena in Scienze della Comunicazione.

Ha lavorato come giornalista (collaborando con diversi quotidiani, tra cui La Repubblica) e come autore televisivo per alcune emittenti locali (Antenna Sicilia e Teletna). Ha girato diversi spot tv, documentari e corti, come La Fine, grazie al quale inizia a lavorare come aiuto-regista di Ettore Scola.

Giarrusso ha anche recitato in piccoli ruoli in alcune fiction, come Provaci ancora Prof e Il commissario Manara, e in alcuni film.

La grande popolarità è arrivata nel periodo 2014-2018, quando ha indossato i panni di inviato de Le Iene.

Dopo l’esperienza da “Iena” è approdato in politica. Alle elezioni Europee del 2019 è stato eletto eurodeputato per il Movimento 5 Stelle. Ha lasciato il M5S il 25 maggio 2022.

Il cast de L’Isola dei Famosi 2025 e quando inizia

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, prenderà il via mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5.

Il cast completo, in ordine alfabetico:

Mario Adinolfi

Ibiza Altea

Chiara Balistreri

Spadino (Samuele Bragelli)

Spadino (Samuele Bragelli) Leonardo Brum

Loredana Cannata

Alessia Fabiani

Angelo Famao

Omar Fantini

Mirko Frezza

Dino Giarrusso

Camila Giorgi

Antonella Mosetti

Cristina Plevani

Teresanna Pugliese

Patrizia Rossetti

Nunzio Stancampiano

Lorenzo Tano

Carly Tommasini

Paolo Vallesi.