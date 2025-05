Beccato mentre vende ecstasy “blu punisher” a 2 studenti, spacciatore espulso dopo il blitz al parco a Bolzano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino gambiano è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti a Bolzano. L’uomo è stato fermato al Parco Cappuccini mentre cedeva droga a due studenti universitari. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato durante un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Sezione Narcotici hanno individuato un cittadino di origini centro-africane mentre cedeva un involucro di nylon a due ragazzi italiani. Tutti e 3 i soggetti coinvolti sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti oltre 60 grammi di hashish e 14 pasticche di ecstasy, denominate “blu punisher”, insieme a 170 Euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Pericolosità delle sostanze

Le pasticche di ecstasy “blu punisher” sono particolarmente pericolose a causa dei loro effetti devastanti sul corpo umano, con un impatto 5 volte più dannoso rispetto ad altre droghe simili. Queste sostanze sono create partendo da una base di anfetamine.

Identificazione e conseguenze legali

Il pusher, identificato come M.M., un 29enne cittadino gambiano pregiudicato per reati di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato accompagnato negli uffici della Questura. M.M., senza fissa dimora e ospite dei Centri emergenza freddo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Provvedimenti del Questore

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del Permesso di Soggiorno di M.M. e ha emesso un Decreto di Espulsione con contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale. Secondo Sartori, lo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un reato grave per i suoi effetti e per l’indotto criminale che genera. La prevenzione e il contrasto al suo diffondersi sono priorità per le Forze di Polizia, impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini.

