Bilal Nadir dell'Olympique Marsiglia crolla in campo dopo un malore ma si riprende: l'esito degli accertamenti

Paura per Bilal Nadir, centrocampista classe 2003 dell’Olympique Marsiglia che, durante la partita contro l’Angers, ha accusato un malore in campo. Entrato nel rettangolo verde al 76′, il giocatore è crollato a terra dieci minuti più tardi. Immediatamente soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ospedale. “Sta bene”, ha riferito il suo compagno di squadra Matt O’Riley.

Malore in campo per Bilal Nadir dell’Olympique Marsiglia

Il centrocampista classe 2023 dell’Olympique Marsiglia Bilal Nadir è entrato in campo al minuto 76 della partita disputata nel suo stadio Velodrome dalla squadra allenata dall’italiano Roberto De Zerbi contro l’Angers, sul risultato di 2 a 1 per i padroni di casa.

Circa dieci minuti più tardi, il calciatore ha accusato un malore e si è accasciato al suolo vicino alla linea laterale. Il gioco è stato immediatamente fermato e Bilal Nadir è stato soccorso prima da alcuni giocatori e poi dai sanitari, che lo hanno portato fuori dal rettangolo verde in barella.

Bilal Nadir, centrocampista del Marsiglia.

Le parole di De Zerbi su Bilal Nadir

L’allenatore italiano dell’Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il match contro l’Angers (poi terminato 2-2).

Sul malore accusato in campo da Bilal Nadir, il tecnico ha detto: “Ha perso conoscenza ed è stato portato in ospedale per accertamenti e controlli. Siamo tutti preoccupati; speriamo che non sia nulla di grave”.

Come sta ora Bilal Nadir

Notizie confortanti sullo stato di salute di Bilal Nadir sono poi arrivate dal suo compagno di squadra Matt O’Riley, che ha riferito: “Sta bene, per me questa è la cosa più importante”.

Lo stesso Matt O’Riley, in zona mista, ha aggiunto: “È stato uno shock per tutti quando lo abbiamo visto in campo, ma sta bene e gli auguriamo buona fortuna”.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Bilal Nadir è cosciente.

Chi è Bilal Nadir

Bilal Nadir è nato il 28 novembre 2003 a Nizza, in Francia. Ha il doppio passaporto, francese e marocchino (entrambi i genitori sono nati in Marocco).

Cresciuto nel settore giovanile del Nizza, dove ha iniziato a giocare all’età di 6 anni, ha giocato il suo primo match nella formazione Riserve il 3 ottobre 2020, in Championnat National 3 contro l’Ajaccio 2.

Il 22 giugno 2021 Bilal Nadir, di ruolo centrocampista, è stato acquistato a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia, con cui ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista.