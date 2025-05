Billy Joel parla della malattia e annulla il tour, le cause dell'idrocefalo normoteso e le sue conseguenze

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Billy Joel, celebre cantautore statunitense noto per brani come “Piano Man” e “Uptown Girl”, ha annullato tutte le date del suo tour mondiale previste tra il 2025 e il 2026 a causa della malattia che l’ha colpito: recentemente gli è stata diagnosticata una forma di idrocefalo normoteso, una rara patologia neurologica caratterizzata da un accumulo di liquido cerebrospinale.

Billy Joel e la malattia

Secondo le dichiarazioni ufficiali diffuse attraverso il sito web e il profilo Instagram di Billy Joel, la condizione si sarebbe aggravata a causa delle esibizioni dal vivo degli ultimi mesi.

I medici hanno così raccomandato la sospensione di tutti i concerti per permettere a Joel di seguire adeguate terapie e tutelare la propria salute.

Billy Joel ringrazia fan e medici

Il cantante ha inoltre ringraziato i fan, così come ha ringraziato i medici per il sostegno e le cure, auspicando di poter tornare presto sul palco.

“Mi dispiace sinceramente di deludere il nostro pubblico e vi ringrazio per la comprensione”, ha scritto Billy Joel.

Nel frattempo, l’artista si prepara alla presentazione del documentario biografico “Billy Joel: And So It Goes”, che verrà presentato il 4 giugno al Tribeca Film Festival.

Nel 2023, aveva concluso una serie di oltre 100 concerti al Madison Square Garden durata dieci anni, e pubblicato un brano inedito dopo quasi vent’anni: “Turn the Lights Back On”.

Cos’è l’idrocefalo normoteso

L’idrocefalo normoteso, come detto, è una condizione caratterizzata da un accumulo di liquido cerebrospinale che esercita pressione sul cervello e che può provocare deterioramento delle funzioni cognitive.

Tale condizione interessa principalmente gli uomini e comporta un lento e progressivo peggioramento dei sintomi, come spiega il sito del Gemelli Neuro Center, il centro d’eccellenza neurochirurgico del Policlinico Gemelli di Roma.

La triade di Hakim, viene spiegato, è una combinazione di sintomi caratteristici dell’idrocefalo normoteso.

Tale condizione include:

disturbi della memoria e alterazioni cognitive di varia natura;

disturbi urinari, con prevalente urgenza/incontinenza urinaria;

difficoltà nella deambulazione.

I sintomi cognitivi, in particolare, possono verificarsi con:

problemi di memoria a breve termine;

minore attenzione o concentrazione;

disturbi della funzione esecutiva;

sbalzi di umore.

Il principale approccio terapeutico all’idrocefalo normoteso è rappresentato dalla neurochirurgia.