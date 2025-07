Bimba cade dalla nave da crociera Disney Dream in Florida, il padre si tuffa in mare per salvarla

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una bimba è caduta in mare da una nave da crociera e il padre si è subito tuffato per salvarla. Entrambi stanno bene, sono stati soccorsi e recuperati con una scialuppa di salvataggio. È accaduto sulla nave da crociera Disney Dream, in navigazione vicino alle coste della Florida, negli Stati Uniti. Non è ben chiaro come la bambina sia caduta in acqua dal ponte della nave.

L’episodio è avvenuto domenica 29 giugno a bordo della nave da crociera Disney Dream, in navigazione nell’Oceano Atlantico a sud della Florida.

Una bimba è caduta in acqua dal ponte della nave e il padre si è subito tuffato per salvarla.

Non è chiaro come la bambina sia caduta in mare, ma stando al racconto di un testimone, il padre stava cercando di farle delle foto vicino alle barriere sul ponte della nave.

“La nave si muoveva velocemente, così velocemente, è pazzesco quanto velocemente le persone siano diventate piccoli puntini nel mare, e poi le hai perse di vista”, ha detto una dei passeggeri a Cbs News.

La crociera della Disney Dream in Florida

L’incidente è avvenuto su una nave da crociera della compagnia statunitense Disney Cruise Line, di proprietà della Walt Disney Company, che può ospitare fino a 4 mila persone.

La Disney Dream stava tornando al porto di Fort Lauderdale, in Florida negli Stati Uniti dopo aver girato quattro giorni alle isole Bahamas.

I soccorsi

Diversi passeggeri hanno assistito alla scena e hanno subito lanciato l’allarme. La nave ha rallentato ed è poi tornata indietro, lanciando una scialuppa di salvataggio.

L’uomo è rimasto a galla con la bimba per circa 10 minuti prima di venire raggiunti dai soccorsi.

Padre e figlia sono stati riportati sulla nave, stanno entrambi bene: la loro identità non è stata resa nota.

La nave ha poi ripreso regolarmente la navigazione verso la Florida. La società di navigazione ha confermato con una nota il soccorso ai due passeggeri, senza fornire ulteriori dettagli.

Incidenti del genere sono rari, ma quando succede spesso chi cade in acqua non viene salvato, per via delle difficoltà delle operazioni di soccorso.

Stando a un rapporto del 2019 della Cruise Lines International Association (CLIA), l’associazione internazionale del settore crocieristico, quell’anno sono cadute in mare da navi da crociera 25 persone e solo 9 sono state salvate.