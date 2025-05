Vento forte a Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi nel porto: due turisti caduti in mare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una nave da crociera in sosta nel porto di Catania ha rotto gli ormeggi a causa del forte vento e due turisti, che stavano per salire a bordo, sono caduti in mare per poi essere tratti in salvo dalla guardia costiera. Il molo dove si trovava la nave è stato danneggiato.

Nave da crociera rompe gli ormeggi: due turisti in mare

Nella mattinata del 30 maggio una nave da crociera della Norwegian Cruise Line ormeggiata nel porto di Catania ha rotto gli ormeggi a causa di una forte raffica di vento.

Una donna, che stava salendo a bordo della nave, è caduta in mare a causa dell’improvviso movimento della nave, dopo il distacco delle cime d’ormeggio. Il marito si è tuffato in acqua per cercare di soccorrerla.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Il porto di Catania

Per soccorrere i due turisti caduti in mare sono intervenute le moto d’acqua della polizia e la guardia costiera. Marito e moglie sono stati riportati a riva, entrambi feriti ma coscienti.

Le condizioni dei turisti caduti in mare

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, sia la donna caduta in mare che il marito che si è tuffato per provare a soccorrerla, sono rimasti feriti nell’impatto con l’acqua del porto di Catania.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, che ha subito verificato lo stato di salute dei due turisti. Entrambi erano coscienti al momento dell’uscita dall’acqua e le ferite riportate non avrebbero causato condizioni critiche.

Anche il molo danneggiato dalla nave

Durante il distacco delle cime d’ormeggio che mantenevano stabile la nave da crociera Norwegian Cruise Line nel porto di Catania, il molo di imbarco sarebbe rimasto danneggiato.

La polizia ha messo in sicurezza la zona e sta procedendo con le prime indagini, per capire cosa sia successo esattamente e se sia necessario accertare eventuali responsabilità dell’equipaggio della nave o del personale del porto.

Il vento che ha causato la rottura degli ormeggi della nave da crociera sta spazzando tutta la città di Catania dall’inizio della giornata del 30 maggio, con raffiche che possono raggiungere anche i 50 chilometri orari.

Notizia in aggiornamento