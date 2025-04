Bus turistico multato e costretto a fare inversione sulla SS 340 a Como: sanzione da oltre 2 mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 2100 euro la multa inflitta a un autista di bus turistico per violazione delle norme stradali. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio sulla SS 340 Regina, tra Argegno e Menaggio, quando la Polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza stradale.

Controlli intensificati sulla SS 340 Regina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un equipaggio della Sezione di Polizia Stradale di Como ha fermato un bus turistico che stava percorrendo la statale in violazione dell’ordinanza A.N.A.S. Durante i controlli, è emerso che il veicolo non era in regola con il foglio di servizio, documento essenziale per i mezzi professionali che impone un tragitto specifico. Il bus avrebbe dovuto trovarsi nella zona di Stresa e non sulla Statale Tremezzina.

Sanzione e proseguimento dei controlli

L’autista del mezzo ha ricevuto una sanzione di quasi 2100 euro per la violazione. I servizi congiunti con la Questura di Como sulla statale Regina continueranno anche nelle prossime settimane, mentre i controlli quotidiani della Polizia Stradale di Como manterranno la stessa intensità e continuità.

Fonte foto: IPA