Catania, scoperta sala giochi abusiva: gestore multato per 56mila euro dopo il sequestro di 5 slot illegali

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una sala giochi abusiva è stata scoperta dalla Polizia di Stato a Catania, dove un uomo aveva installato cinque slot machine senza autorizzazione. L’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di contrasto al gioco illegale.

Scoperta l’attività illecita

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno effettuato un controllo in un locale situato in via Vivaio. Durante l’ispezione, è stata rilevata l’assenza di qualsiasi autorizzazione per lo svolgimento dell’attività.

Sequestro delle slot machine

Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato l’installazione di 5 slot machine non autorizzate, che sono state quindi sottoposte a sequestro. Alla luce delle violazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al gestore sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 56 mila euro.

Identificazione dei presenti

Nelle fasi dei controlli, i poliziotti della PAS hanno identificato due persone che stavano giocando con gli apparecchi elettronici. Dagli accertamenti effettuati, uno dei due soggetti è risultato essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e, per tale motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni imposte. La presunzione d’innocenza dell’indagato rimane valida fino a condanna definitiva.

Fonte foto: IPA