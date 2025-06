Cavalli e asini in una stalla abusiva a Catania, maxi multa: quanto deve pagare il gestore

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata scoperta una stalla abusiva nel quartiere Monte Po’ di Catania, durante un’operazione di controllo coordinata dalla Polizia di Stato. L’intervento, mirato a tutelare gli animali e a contrastare la macellazione abusiva e le corse clandestine, è stato effettuato congiuntamente dai poliziotti della squadra a cavallo e dai medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania.

Scoperta la stalla abusiva

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio monitoraggio del fenomeno delle stalle abusive. Durante l’ultimo controllo, nei pressi di viale Felice Fontana, è stato ispezionato un locale adibito a stalla, dove sono stati trovati tre cavalli e un asino in buone condizioni. Il gestore è stato identificato e sanzionato per alcune violazioni della normativa di settore.

Sanzioni amministrative

I medici veterinari hanno rilevato che il box per gli equidi era privo del codice aziendale prescritto, portando a una sanzione amministrativa di 1500 euro. Inoltre, sono state elevate ulteriori sanzioni per un totale di 8000 euro per la mancata esecuzione del test anemia e l’assenza di codice aziendale per due cavalli. Gli animali sono stati sequestrati e affidati al proprietario con l’obbligo di adempiere a tutte le normative vigenti.

Estensione dei controlli a Librino

I controlli sono stati successivamente estesi al quartiere Librino, noto per la presenza di stalle abusive e gestori denunciati per maltrattamento di animali. In questa fase, sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Cinofili per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie al fiuto del cane antidroga “Maui”, sono stati sequestrati 100 grammi di cocaina nascosti in uno stabile di viale Castagnola.

Le operazioni di controllo continueranno senza sosta per garantire il benessere degli animali e la sicurezza del territorio di Catania.

Fonte foto: IPA