Chi è Davide Barzan attaccato da Le Iene con Barzageddon e consulente di Manuela Bianchi nel caso Paganelli

Le Iene tornano a occuparsi di Davide Barzan attraverso l’inchiesta “Barzageddon“. Il consulente si definisce un criminalista. La sua storia è piuttosto controversa. La sua popolarità ha avuto un’impennata dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. La famiglia Barzan ha tra i clienti Manuela Bianchi, nuora della vittima e sorella di Loris.

“Barzageddon”: chi è Davide Barzan, l’uomo finito nel mirino de Le Iene

Barzan ha 57 anni e ha origini calabresi. Sul sito internet del consulente si legge: “Davide Barzan è un criminalista, consulente di difesa, noto per la sua assistenza in casi di cronaca nera di grande rilevanza come l’omicidio Pierina Paganelli, la scomparsa di Greta Spreafico e ha partecipato in qualità di esperto, per esempio, nel caso di Rosa e Olindo, nel caso dell’omicidio di Nada Cella e nel caso di Alessia Pifferi”. ​

Sempre sul sito è scritto che “oltre al suo eccezionale lavoro in qualità di consulente di difesa, Davide Barzan è una figura di spicco nella sfera mediatica”. Nella descrizione vengono quindi menzionate le sue frequenti partecipazioni a programmi televisivi di cronaca nera come Quarto Grado, Storie Italiane, Storie di Sera, Mattino 5, Chi l’ha Visto, Ore 14 e Pomeriggio 5.

Fonte foto: ANSA Pierina Paganelli

Barzan sarebbe laureato in giurisprudenza, ma non avrebbe mai conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. “Non sono un avvocato – ha spiegato a Le Iene nei mesi scorsi -. Ho una laurea in giurisprudenza? Non rispondo”.

Il suo caso ha fatto ancor più rumore dopo che l’Ordine degli avvocati di Rimini ha presentato un esposto. C’è chi ha raccontato di essere stato truffato dal consulente.

“Gli attacchi contro di me? Sono strumentali – ha replicato alle accuse -. Attaccano me perché vogliono attaccare l’inchiesta sul delitto di via del Ciclamino, che invece è e resta solidissima. Alcune trasmissioni di intrattenimento vogliono screditarmi”.

Le accuse di Valeria Bartolucci

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, si era affidata con il marito per la difesa allo studio legale Barzan. Poi però ha revocato il mandato, denunciando il consulente per “esercizio abusivo della professione forense”. In particolare, Bartolucci ha sostenuto che Barzan si sia “spacciato per avvocato”. Seguendo la versione di Valeria, Barzan avrebbe “spinto Dassilva a confessare”. “Ci aveva chiesto di memorizzarlo sul telefono “avvocato Barzan” – ha dichiarato la donna – così che la Procura non potesse spiare le nostre conversazioni. Inoltre, si era raccomandato che lo chiamassimo “dottor Barzan” o “avvocato Barzan” nelle occasioni pubbliche”. Forse ti può interessare Omicidio di Pierina Paganelli, vacilla la prova regina contro Louis Dassilva Omicidio Pierina Paganelli, nuova svolta: la prova regina che ha condotto all’arresto di Louis Dassilva rischia di cadere Bartolucci ha inoltre assicurato che non voleva che il marito fosse “sbattuto in diretta, per collegamenti e interviste”, come invece è accaduto. E per tale questione la donna ha puntato il dito contro Barzan. La replica di Barzan e lo shop online in cui vende di tutto

“Non mi sono mai presentato come avvocato – la replica di Barzan a Bartolucci -, ma è fatto notorio che sono consulente di parte in atti anche per l’omicidio di Pierina Paganelli. Prendo atto delle dichiarazioni della signora Bartolucci, è giusto ricordare che suo marito è attualmente sottoposto alla misura cautelare in carcere poiché indiziato gravemente, secondo la procura con un giudicato cautelare ovvero quello del riesame, dell’omicidio di Pierina Paganelli”. E ancora: “Inoltre la signora Bartolucci risulta gravata da una conclusione di indagini preliminari indiziata di minacce aggravate e diffamazione aggravate. Non ho evidenza al momento di denunce nei miei riguardi ma ne sono venuto a conoscenza dalla parole della stessa Bartolucci”. Il consulente, tra un’ospitata e l’altra, ha cominciato anche a vendere prodotti di vario genere online. Nel suo bardav.shop si possono acquistare tazze, vestiti, libri, borse, teli da mare e altri oggetti. Tutti personalizzati con la sua faccia e i suoi slogan.