Chi è Marko Perković Thompson rocker ultranazionalista dei record a Zagabria, al concerto simboli nazisti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In Europa c’è chi doppia largamente i numeri di Vasco Rossi: si tratta del rocker Marko Perković Thompson, che a Zagabria ha radunato oltre 500mila persone per un evento musicale carico di simboli religiosi e richiami nazionalisti. A margine del concerto, che ha visto la presenza di politici conservatori e un largo uso di simboli nazisti da parte del pubblico, sono state arrestate 123 persone.

Live dell’ultradestra da record a Zagabria

L’ippodromo di Zagabria è stato preso d’assalto per il concerto di Marko Perković Thompson, star folk-rock vicina all’ala nazionalista croata.

Un raduno che ha assunto un forte valore politico e nazionale. Perković ha inaugurato il concerto lanciando un appello all’Europa, invitata a riacquistare potenza tornando alle “radici cristiane”.

ANSA

Marko Perković

Nel corso dell’evento anche una benedizione al pubblico, durante la prima pausa, da parte di un sacerdote mentre decine di droni hanno proiettato nel cielo una madonna e una grande croce.

Tra il pubblico figuravano anche figure politiche di primo piano: ministri del governo conservatore guidato da Plenković, il presidente del Parlamento Gordan Jandroković e l’ex premier sloveno Janez Janša.

Gli arresti e la simbologia dell’ultradestra

Durante l’evento, le forze dell’ordine hanno arrestato in totale 123 persone, di cui 111 per detenzione di fuochi pirotecnici e le altre per disturbo dell’ordine pubblico.

Molti spettatori hanno indossato magliette con simboli legati all’ideologia ustascia e al nazismo. L’Ustaša è stato un movimento fascista croato fondato nel 1929, salito al potere nel 1941 con l’appoggio dell’Italia di Mussolini e della Germania nazista.

Il regime, responsabile di crimini e genocidi contro serbi, ebrei e rom, è oggi vietato, ma alcuni suoi simboli riemergono in ambienti ultranazionalisti.

Le forze di polizia non sono intervenute per questioni di ordine pubblico, ma le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero essere utilizzate ai fini di possibili denunce per apologia del fascismo o incitamento all’odio.

Chi è Marko Marko Perković Thompson

Marko Perković, noto con lo pseudonimo “Thompson” dal nome della mitragliatrice statunitense, è un cantautore croato classe 1996.

Arruolatosi volontario nella Guerra d’Indipendenza (1991‑1995), ha guadagnato popolarità grazie al suo primo brano patriottico “Bojna Čavoglave“, divenuto un inno nazionale.

Nonostante la fama in patria e i concerti sold‑out, affronta critiche per presunte simpatie verso il regime ustascia, che gli hanno causato divieti in alcuni Paesi.