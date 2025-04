Chi è Yassine Cheuko bodyguard di Messi bandito dalla Mls, daspo per la star dei social che ferma gli invasori

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Mls, principale lega calcistica statunitense, ha imposto un Daspo a Yassine Cheuko, il bodyguard di Lionel Messi, impedendogli di presidiare il campo e intervenire contro gli invasori. Famoso sui social per i suoi interventi fulminei, da quando Messi gioca negli Usa è intervenuto già in 16 occasioni, troppe per la lega che lo ritiene troppo invasivo.

La decisione della Mls sul bodyguard di Messi

Il bodyguard di Messi si sarebbe reso un po’ troppo “protagonista” in campo e così la Major League Soccer ha deciso di bandirlo.

Il suo nome è Yassine Cheuko, e oltre a svolgere il ruolo di guardia del corpo del calciatore argentino è molto noto sui social per i video dei suoi allenamenti al limite.

Il Daspo impedirà a Cheuko di proteggere Messi durante le partite dell’Inter Miami dagli invasori di campo, essendogli stato proibita la zona di bordo campo (oltre che del terreno di gioco), come riportato da Rmc.

Perché un Daspo per Yassine Cheuko

Vero è che da quando Lionel Messi è approdato negli Stati Uniti, Yassine Cheuko ha avuto un bel da fare. La guardia del corpo ha sottolineato il suo impegno, con ben 16 interventi in soli 20 mesi, che sono un’enormità in rapporto ai 6 casi totali che ha enumerato nei 7 anni precedenti fra Spagna e Francia.

La Mls ha però deciso di fermarlo, giudicando il suo approccio troppo invadente. Una decisione drastica che è arrivata dopo la sospensione imposta dalla Concacaf quasi un anno fa.

Il 10 aprile 2024, infatti, Cheuko era stato bloccato prima della partita dei quarti di finale della Concacaf Champions Cup tra l’Inter Miami e il Monterrey, a causa del suo coinvolgimento in un alterco che vedeva protagonista Messi (infortunato durante l’incontro) e alcuni membri dello staff avversario.

La reazione del bodyguard

Yassine Cheuko teme che la decisione sia una risposta alla sua visibilità sui social, dove l’esperto di arti marziali miste viene apprezzato e seguito per le sue reazioni rapide contro i fan che tentano di avvicinarsi a Messi durante le partite, per foto o abbracci.

“Non vogliono che io sia in campo. Sono arrivato qui e ci sono state molte invasioni” ha rimarcato il bodyguard, sottintendendo che il suo atteggiamento non è dovuto a nulla se non alla necessità di rispondere alle situazioni di pericolo.

“C’è un vero problema e restare fuori dal campo non lo risolverà” ha preannunciato, chiedendo di poter continuare a prendersi cura del campione argentino.