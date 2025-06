Commissari esterni dell'esame di Maturità 2025 pubblicati mercoledì 4 giugno? Le indiscrezioni sui nomi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’esame di Maturità 2025 si avvicina e i maturandi ora attendono di conoscere i nomi dei commissari esterni. La data giusta per la pubblicazione dei nominativi potrebbe essere quella di mercoledì 4 giugno, in anticipo di un giorno rispetto allo scorso anno. Nel 2025, saranno circa 14mila le commissioni che esamineranno i maturandi, per un totale di circa 140mila unità tra docenti e dirigenti scolastici (che svolgono il ruolo di presidente).

Quando usciranno i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2025

L’elenco dei nomi dei commissari esterni per l’esame di Maturità 2025, al via il 18 giugno con la prima prova scritta d’italiano, potrebbe essere pubblicato con un giorno di anticipo rispetto a quanto fatto lo scorso anno.

Stando alle indiscrezioni rilanciate da La Repubblica, la pubblicazione dei nominativi sarebbe prevista nella giornata di mercoledì 4 giugno 2025.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Valditara avrebbe fissato per mercoledì 4 giugno la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni della Maturità 2025.

Dove trovare i nomi dei commissari esterni dell’esame di Maturità 2025

I nomi dei commissari esterni dell’esame di Maturità 2025 saranno pubblicati sulla piattaforma https://matesami.pubblica.istruzione.it/.

Sul sito dedicato, i maturandi troveranno le commissioni per singola scuola, tutte le commissioni operanti in quell’istituto, o attraverso il nominativo del presidente di commissione. Già dal 2024, la piattaforma include al suo interno anche i nominativi dei commissari interni, che però i maturandi già conoscono dal momento che sono stati individuati nel mese di gennaio dai consigli di classe.

All’esame di Maturità 2025, saranno circa 14mila le commissioni che esamineranno i maturandi nei licei e negli istituti tecnici e professionali d’Italia. Tra docenti e dirigenti scolastici, che svolgono il ruolo di presidente, saranno circa 140mila le unità impegnate nella gestione dell’esame di stato.

Come scoprire in anticipo i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2025

Forse non tutti gli studenti sanno che è possibile scoprire i nomi dei commissari esterni all’esame di Maturità 2025 con qualche ora di anticipo rispetto alla pubblicazione dei nominativi sul sito dedicato allestito dal ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara.

Le segreterie scolastiche, infatti, potrebbero ricevere la comunicazione ufficiale del ministero prima che i nominativi vengano pubblicati sulla piattaforma. I maturandi, quindi, possono rivolgersi alla segreteria della loro scuola e chiedere se sono già disponibili i nomi dei commissari esterni assegnati alla loro classe.