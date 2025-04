Como, ruba bici elettrica per un debito di droga e chiede soldi per restituirla: arrestato 19enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per estorsione e detenzione ai fini di spaccio il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Un 19enne di origini nord africane è stato fermato nella notte in via Gallio mentre era in possesso di una bicicletta elettrica rubata.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un controllo notturno del territorio. Gli agenti hanno notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, in sella a una costosa bicicletta elettrica. Insospettiti, hanno deciso di fermarlo per un controllo.

La fuga e il fermo

Alla vista della volante, il 19enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Non essendo in grado di giustificare il possesso della bicicletta, è stato portato in Questura per ulteriori accertamenti.

La denuncia del furto

Contemporaneamente, un giovane ha contattato il 112 NUE per denunciare il furto della sua bicicletta elettrica, avvenuto poco prima in zona Tribunale. La vittima ha riferito che il 19enne gli aveva sottratto il mezzo per un debito di droga non saldato, chiedendo poi 100 euro per restituirlo.

La perquisizione e l’arresto

Gli agenti hanno perquisito l’abitazione del giovane in via Anzani, trovando tre dosi di hashish. Questi elementi, insieme ai precedenti penali, hanno portato all’arresto del 19enne per estorsione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima a Como, previsto per lunedì alle ore 11.00.

