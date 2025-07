Concorso Agenzia delle Entrate, 2700 assunzioni previste nel bando: chi può partecipare e come fare domanda

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Assunzioni in arrivo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo bando di concorso per 2.700 funzionari. Il concorso, rivolto a giovani laureati, punta ad assumere a tempo indeterminato 2.700 figure professionali da destinare alle attività giuridico-tributarie, per potenziare le strutture dell’Ente in tutta Italia. La scadenza per presentare domanda è fissata all’11 agosto 2025.

Concorso Agenzia delle Entrate, il bando

Il bando del nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate è online sul sito internet dell’Ente e sul portale del reclutamento inPA.

L’Agenzia delle Entrate è pronta ad assumere a tempo indeterminato 2.700 funzionari che saranno impiegati in attività di controlli fiscali, assistenza ai contribuenti e servizi tributari.

Come spiega la stessa Agenzia, la selezione rientra nel piano assunzioni con cui il Fisco punta ad ampliare l’organico per potenziare le proprie strutture in tutta Italia.

2.700 assunzioni, i posti disponibili regione per regione

Le 2.700 assunzioni previste sono divise regione per regione in modo capillare. Le sedi con il maggior numero di posti disponibili sono Lombardia (555), Lazio e strutture centrali (463), Campania (222).

Ecco nel dettaglio la ripartizione dei posti regione per regione:

Abruzzo 70 posti,

Basilicata 30 posti,

Calabria 95 posti,

Campania 222 posti,

Emilia-Romagna 160 posti,

Friuli-Venezia Giulia 59 posti,

Lazio 463 posti di cui 170 per le strutture centrali,

Liguria 68 posti,

Lombardia 555 posti,

Marche 60 posti,

Molise 30 posti,

Piemonte 158 posti,

Puglia 165 posti,

Sardegna 65 posti,

Sicilia 165 posti,

Toscana 50 posti,

Trento 85 posti,

Umbria 35 posti,

Valle d’Aosta 15 posti,

Veneto 150 posti.

Chi può partecipare

Al concorso dell’Agenzia delle Entrate possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

diritti civili e politici;

regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva;

idoneità fisica;

assenza di condanne penali o procedimenti per reati incompatibili con l’incarico.

Per quanto riguarda il titolo di studio, è richiesto uno dei seguenti:

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o Economia e Commercio;

Laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza (22/S o LMG/01), Scienze economico-aziendali (84/S o LM77), Scienze dell’economia (64/S o LM56);

Titoli esteri dichiarati equipollenti o con richiesta di equipollenza in corso.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate online tramite il Portale unico inPA entro le ore 23.59 del prossimo 11 agosto.

Per partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o di un domicilio digitale.

La selezione prevede un’unica prova scritta, che si svolgerà in base alle indicazioni che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 9 settembre 2025.