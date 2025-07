Cristina Plevani ha vinto L'Isola dei Famosi 2025, finale al cardiopalma: tragedia sfiorata nella prova apnea

Cristina Plevani ha vinto L’Isola dei Famosi 2025, aggiudicandosi il montepremi da 100mila euro in gettoni d’oro. Metà del denaro sarà devoluto in beneficenza. Secondo posto per Mario Adinolfi, medaglia di bronzo per Jey Lillo. Durante la finale è stata sfiorata la tragedia. Loredana Cannata, nel corso della prova di apnea, ha avuto un incidente venendo salvata dai sub.

Cristina Plevani vince L’Isola dei Famosi 2025: “Mi sentivo fuori posto”

“Devolverò una parte a una onlus che aiuta ragazzi speciali e una parte a Medici senza frontiere”, ha spiegato Cristina Plevani subito dopo essere stata proclamata vincitrice del reality show di Canale 5.

“Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi anche a chi sto antipatica – ha aggiunto la bagnina bresciana -. Eravamo un gruppo e grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo premio, ci salgo sopra e col cavolo che scendo”.

IPA L’esultanza di Cristina Plevani subito dopo essere stata proclamata vincitrice

Plevani aveva trionfato anche nella prima storica edizione del Grande Fratello, quella andata in onda nel 2000. A distanza di 25 anni è stata nuovamente premiata dal pubblico.

Mario Adinolfi dimagrito di 26 kg

La prima eliminazione della finale ha visto protagonista Teresanna Pugliese che ha perso il televoto contro Jey Lillo. Ai naufraghi rimasti in gara è poi stata data l’occasione di specchiarsi per la prima volta dopo due mesi.

La conduttrice Veronica Gentili ha descritto Omar Fantini come il naufrago più dimagrito. Cristina Plevani ha detto di aver “toccato il fondo” durante il suo percorso in Honduras: “Ma sono felice di averlo toccato”.

Mario Adinolfi ha scoperto di aver perso 26kg. “Un’impresa, grazie a chi non mi ha fatto mangiare” ha commentato l’ex parlamentare.

Incidente per Loredana Cannata

Non sono mancati attimi di paura e forte apprensione durante la finale. Loredana Cannata è rimasta coinvolta in un incidente nel corso della prova apnea: la concorrente avrebbe dovuto resistere per un minuto e mezzo in una gabbia sott’acqua. Quando ha tentato di risalire in superficie, i capelli si sono impigliati in una sbarra.

La donna ha cominciato ad agitarsi, provando a liberarsi. Immagini che hanno innescato preoccupazione per la sua incolumità.

“Intervenite subito”, si è affrettata a dire la conduttrice Veronica Gentili mentre le telecamere hanno staccato l’inquadratura. Dopo alcuni minuti, la regia ha mostrato i sub e i membri della troupe attorno alla naufraga salvata.

“Ho pensato di non farcela – ha commentato Cannata -. Mi sono spaventata, ho cercato di strapparmi i capelli. Non riuscivo ad uscire dall’acqua e ad arrivare all’aria”. “Ho perso 10 anni di vita, ci siamo spaventati”, ha chiosato Gentili complimentandosi con lo staff per l’intervento tempestivo.