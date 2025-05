A L'isola dei famosi Dino Giarrusso parla delle guerre in Ucraina e Gaza, la reazione di Veronica Gentili

Alla fine Dino Giarrusso è entrato all‘Isola dei famosi: l’ingresso è stato posticipato di una settimana a causa di alcuni problemi di salute del giornalista ed ex europarlamentare. Poco prima di entrare in gara, Giarrusso ha voluto ricordare la guerra a Gaza e in Ucraina e ha lanciato un accorato appello di pace. La conduttrice Veronica Gentili si è subito associata.

Tre costole rotte per Dino Giarrusso

Dino Giarrusso ha fatto il suo ingresso all’Isola dei famosi nella serata di lunedì 12 maggio, durante il secondo appuntamento con il reality condotto da Veronica Gentili su Canale 5, con Simona Ventura come opinionista.

Tutti gli altri concorrenti del reality erano entrati già da una settimana. Giarrusso ha svelato il perché del suo ingresso ritardato, un serio infortunio durante una partita a calcio.



“Sto bene, – ha spiegato lo stesso Giarrusso – mi ero rotto tre costole giocando a calcio e mi hanno dato una settimana di stop. Ora sto bene”.

Perché l’ingresso all’Isola dei famosi

Poi il giornalista siciliano ha spiegato perché abbia deciso di prendere parte al reality: “Sto qui perché esiste un mondo, quello dei reality, che appassiona milioni di italiani”.

“Forse – ha proseguito – è stato sbagliato starne non così dentro, invece è bello entrare in un mondo nuovo, farsi conoscere e conoscere quel mondo. Sono pronto a provarci”.

Dino Giarrusso su Gaza e Ucraina

Poi l’appello alla pace, prima di entrare nel vivo della sfida: “Un’ultima cosa, poi mi taccio e faccio il concorrente: siamo qui per divertirci e non prenderci sul serio. Però poi quando finisce l’Isola ricordiamoci che ci sono ancora posti nel mondo – a Gaza e in Ucraina – dove c’è la guerra, dove muoiono i bambini. Se partisse un messaggio di pace sarebbe bellissimo. Pace, pace, pace”, ha invocato Giarrusso.

Immediata la replica della conduttrice Veronica Gentili: “Sono d’accordo con te e mi associo al tuo appello di pace, che rinnoviamo a nome di tutti quanti visto che siamo qui, in una rete così importante”.

C’è stato anche uno scambio di battute fra Dino Giarrusso e Simona Ventura, già colleghi ai tempi delle Iene.

“Per me Dino darà molte soddisfazioni, lo ricordo dai tempi delle Iene. Se lo ricordo bene, è anche fumantino”, ha detto Simona Ventura.