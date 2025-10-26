Denise Pipitone compie 25 anni, i messaggi dei genitori e di Mazara del Vallo: come potrebbe essere oggi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Denise Pipitone compie 25 anni. Nata il 26 ottobre del 2000, allora bambina, scomparve dalla sua città, Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, 21 anni fa. Da quel 1° settembre 2004, quando aveva 4 anni, di lei si sono perse completamente le tracce. In occasione del suo compleanno, i genitori, Pietro Pulizzi e Piera Maggio, le hanno scritto un messaggio che hanno poi condiviso sui social.

Compie 25 anni Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo, Trapani, il 1° settembre 2004. Allora aveva 4 anni. Ne sono passati 21 da quel primo giorno di settembre quando è stata strappata all’affetto dei suoi genitori che continuano imperterriti a cercarla.

Ventuno anni fa, Denise si trovava in via Domenico La Bruna, a Mazara del Vallo, a casa della nonna e aveva fatto un tragitto di pochissimi metri, per seguire il cuginetto che abitava nella casa accanto quando sparì. L’ultima a vederla fu una zia.

I messaggi per la bambina scomparsa a Mazara del Vallo

In un messaggio su Facebook, il padre biologico, Pietro Pulizzi, scrive: “Denise, amore mio, oggi è il tuo compleanno e il mio cuore è pieno di nostalgia e di amore per te. Anche se sono passati 21 anni senza averti al mio fianco, ogni giorno è stato un’eternità senza la tua presenza. Spero che tu sia felice e che la tua vita sia piena di luce e di gioia. Ti voglio bene, papà Pietro”.

Insieme a Piera Maggio, madre di Denise, poi ha condiviso un altro ricordo a lei dedicato: “Denise, ci manchi tantissimo. Ovunque tu sia, sappi che la tua famiglia ti ama con tutto il cuore e non smetteremo mai di cercarti, la nostra forte speranza è di poterti riabbracciare presto. I tuoi genitori”.

A essi, con un messaggio alla città, si aggiunge anche il sindaco Salvatore Quinci che scrive: “Strappata all’affetto dei suoi cari quando aveva solo 4 anni in una calda giornata di settembre Denise Pipitone compie oggi 25 anni. Il primo settembre, giorno del rapimento, ed il 26 ottobre, giorno del compleanno di Denise sono date che riportano alla memoria un dramma tuttora vissuto in primis dai suoi genitori e cari a cui si aggiunge un senso d’ingiustizia, il sogno di potere un giorno riabbracciare Denise, la speranza che ignara e non memore di quanto accaduto viva una vita felice in qualche parte del mondo. Del resto la speranza è l’ultima a morire. Buon compleanno Denise, ovunque tu sia. Mazara del Vallo, la tua città non dimentica!”.

Come potrebbe essere ora, la sparizione e il processo

In tutti questi anni, i genitori di Denise Pipitone non si sono mai arresi e hanno continuato a cercarla in ogni modo. Negli scorsi giorni è stato diffuso noto l’ultimo “age progression” della bambina, un’immagine realizzata da specialisti del settore che traccia un identikit di come la piccola potrebbe essere ora, a 21 anni dalla sua sparizione.

In occasione del ventunesimo anniversario di quella triste ricorrenza, Piera Maggio e Pietro Pulizzi avevano scritto un altro messaggio che diceva: “Ci manchi in ogni risata, in ogni canzone, in ogni angolo della nostra vita. Il tuo ricordo è un faro nella notte, e ancora ci manchi in ogni cosa che facciamo. A 21 anni dal sequestro di nostra figlia, il dolore non si affievolisce, anzi, ogni anno che passa si acuisce sempre di più. La sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza, mentre noi ne portiamo il peso, è straziante. Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita. Evviva la giustizia”.

Le indagini sulla sua sparizione si indirizzarono su un rapimento e seguirono la pista familiare, soprattutto quando emerse che il padre naturale di Denise era Pietro Pulizzi, con cui Piera Maggio aveva una relazione. Jessica Pulizzi, 17enne figlia di Piero e sorellastra di Denise Pipitone, fu imputata ma assolta in tutti e tre i gradi di giudizio per insufficienza di prove.