Droga e armi in casa: tre arresti a Milano, uno dei fermati nascondeva mezzo chilo di hashish negli slip

Tre cittadini italiani sono stati arrestati a Milano per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha scoperto un appartamento utilizzato come base per le attività illecite. Gli arresti sono avvenuti ieri, quando gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile di via Valtellina, trovando droga e armi. L’azione è stata motivata dalla necessità di fermare un’attività criminale che metteva a rischio la sicurezza pubblica.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia. Gli agenti hanno individuato un appartamento in via Valtellina, in uso a un 46enne sottoposto agli arresti domiciliari, come probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Intorno alle 17, i poliziotti, appostati nei pressi e all’interno dello stabile, hanno osservato l’arrivo di un giovane su uno scooter, che ha poi interagito con il 46enne affacciato al balcone.

Il sequestro di droga e armi

Intorno alle 17:30, un 55enne è stato fermato mentre usciva dall’appartamento con una scatola contenente 974 grammi di hashish. Gli agenti hanno poi perquisito la sua abitazione in via Faà Di Bruno, trovando una pistola revolver rubata, munizioni, cocaina e altro materiale sospetto. La scoperta ha confermato i sospetti degli investigatori sulla pericolosità del gruppo criminale.

Ulteriori arresti e perquisizioni

In serata, intorno alle 19, un 45enne è stato visto entrare nello stesso stabile. Dopo un breve scambio con il 46enne, è stato fermato e trovato in possesso di 490 grammi di hashish nascosti negli slip. Nella sua abitazione in via Bonelli, è stata rinvenuta una dose di cocaina. All’interno dell’appartamento del 46enne, con l’aiuto dei cani antidroga, sono stati scoperti oltre 620 grammi di cocaina, 3,5 kg di hashish, bilancini di precisione e 400 euro in contanti.

Conclusioni

L’operazione ha portato all’arresto di tre persone con precedenti penali, smantellando un’importante rete di spaccio a Milano. La Polizia di Stato continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori attività criminali.

