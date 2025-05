Emanuele Pozzolo espulso da FdI, plebiscito contro il deputato coinvolto nella vicenda di Capodanno

Emanuele Pozzolo, deputato piemontese al centro della nota vicenda dello sparo di Capodanno, è stato espulso da Fratelli d’Italia. La decisione è arrivata con un voto unanime del direttivo del gruppo parlamentare alla Camera dei deputati. Il partito guidato da Giorgia Meloni chiude così un caso che imbarazzava la maggioranza da oltre un anno e mezzo.

Espulsione di Emanuele Pozzolo: il voto unanime di FdI

Il nome di Emanuele Pozzolo è legato all’episodio avvenuto nella notte di Capodanno 2023 a Rosazza, nel Biellese.

Un colpo d’arma da fuoco partì durante una festa privata e ferì un giovane ospite. Nella stanza era presente anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, esponente di spicco di FdI e compagno di partito di Pozzolo.

Fonte foto: ANSA

Emanuele Pozzolo

In seguito all’incidente, il partito aveva chiesto a Pozzolo di non rinnovare la tessera, in una mossa interpretata da molti come una forma di espulsione soft per evitare clamori. Il deputato aveva però mantenuto il suo posto nel gruppo parlamentare, continuando a partecipare ai lavori di Montecitorio.

Come riporta Ansa, mercoledì 14 maggio è arrivata la svolta definitiva: il direttivo di FdI alla Camera ha votato all’unanimità per l’espulsione di Pozzolo. Una decisione netta, maturata dopo mesi di tensione interna.

L’ombra della vicenda di Rosazza

Il deputato vercellese, classe 1979, non ha mai fatto dichiarazioni pubbliche di rilievo sulla vicenda, ma ha più volte fatto trapelare il suo malcontento per come sarebbe stato “sacrificato” per salvare la posizione di Delmastro.

“Per tutelare Delmastro vogliono buttarmi giù dalla torre” avrebbe confidato ad alcuni conoscenti, riferendosi alla gestione interna della crisi. Nel corso di un’intervista alla trasmissione Report, Pozzolo ha anche confermato che Delmastro era presente nella stanza al momento dello sparo.

La sua versione dei fatti, però, non è bastata a evitare l’allontanamento dal gruppo politico che aveva contribuito a portarlo in Parlamento.

FdI chiude il caso: cosa succede ora

Con il voto di oggi, Fratelli d’Italia chiude definitivamente un caso che ha provocato imbarazzo e tensioni nella maggioranza.

La scelta di procedere con l’espulsione, anziché con un’uscita “accompagnata”, segnala una linea più rigida da parte del partito nei confronti dei comportamenti che possono danneggiare l’immagine pubblica.

Emanuele Pozzolo, che era stato eletto nel 2022, resta formalmente deputato ma ora è fuori dal gruppo di FdI alla Camera. Resta da capire se proseguirà la sua attività parlamentare da indipendente o se cercherà approdo in un altro gruppo.