Entrano al Lido di Bolzano facendosi largo a colpi di estintore e rubano migliaia di euro, la fuga e l'arresto

Due arresti a Bolzano, dove due cittadini italiani sono stati fermati per furto aggravato. L’episodio è avvenuto nella notte, quando gli agenti sono intervenuti al Lido di Bolzano in seguito all’attivazione di un allarme anti-intrusione.

La dinamica dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno all’una e mezza, la Sala Operativa ha inviato le Volanti della Questura al Lido di Bolzano per un furto in corso. Un responsabile della struttura aveva segnalato l’attivazione dell’allarme anti-intrusione. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno intercettato nei pressi di Ponte Langer due soggetti in fuga che correvano verso Ponte Roma. I poliziotti, ipotizzando che i due, dopo aver messo a segno il colpo, fossero fuggiti dal retro, si sono lanciati al loro inseguimento, riuscendo a bloccarli poco più avanti.

Il bottino e gli strumenti del crimine

Uno dei due malviventi portava con sé uno zaino contenente banconote per circa 3500 euro, una tronchese e un carnet di biglietti per l’accesso al Lido. Un’altra pattuglia ha effettuato un sopralluogo nella struttura e, da un primo esame delle telecamere di videosorveglianza, è emerso come i due malviventi, dopo aver divelto un accesso laterale a colpi di estintore, abbiano prima razziato la cassa della biglietteria, poi si siano introdotti negli uffici prendendo altro denaro. Infine, prima di uscire dal retro, hanno forzato anche il chiosco-bar vicino alle piscine senza asportare nulla.

Le conseguenze legali

I ladri, al termine degli atti di polizia giudiziaria, sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione del Pm, sono stati trattenuti presso le locali Camere di Sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del rito direttissimo. L’operazione ha messo in luce l’efficacia del sistema di sicurezza del Lido e la prontezza d’intervento delle forze dell’ordine, che hanno impedito ai malviventi di portare a termine il loro piano.

