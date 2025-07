Enzo Salvi minaccia i ladri che hanno rubato lo zaino del figlio, critiche per lo sfogo social: cosa ha detto

Il figlio minore di Enzo Salvi è stato vittima di un furto: ignoti hanno spaccato il vetro della sua auto e rubato tutto ciò che si trovava all’interno. La reazione del comico, affidata alle sue storie Instagram, ha acceso il dibattito online per i toni forti e minacciosi utilizzati contro i responsabili. Molte persone hanno criticato le parole del comico che, a loro dire, avrebbe esagerato.

Enzo Salvi minaccia i ladri che hanno rubato lo zaino del figlio

Non è la prima volta che un personaggio pubblico utilizza i social per denunciare un fatto grave, ma il messaggio pubblicato domenica 20 luglio da Enzo Salvi ha colpito per la carica emotiva e per l’estrema durezza del linguaggio.

Il comico romano, celebre per le sue interpretazioni brillanti al cinema e in tv, ha abbandonato ogni tono leggero per rivolgersi ai ladri che hanno colpito suo figlio con parole durissime, definite da alcuni “eccessive”, ma che riflettono una ferita ancora aperta.

IPA

Enzo Salvi

Nel messaggio, Salvi ha espresso tutto il suo disprezzo verso i responsabili del furto, definendoli “parassiti senza onore” e minacciando esplicitamente di volerli trovare.

Il motivo della rabbia di Salvi

Nel tentativo di chiarire i motivi dello sfogo, Salvi ha spiegato che all’interno dello zaino rubato c’era un oggetto dal valore affettivo incalcolabile: un regalo che il figlio portava con sé da quando è scomparso il nonno.

Una perdita che, secondo il comico, non può essere sostituita né risarcita. “Tutto si può ricomprare, ma quello no”, ha scritto in una successiva storia.

Il furto ha assunto quindi una valenza più profonda, colpendo il nucleo della memoria familiare e scatenando una reazione emotiva che molti fan hanno compreso e difeso, mentre altri hanno criticato i toni usati come eccessivi e potenzialmente pericolosi.

Il precedente

Non è escluso che questo furto segua un precedente episodio che ha coinvolto direttamente lo stesso Salvi: in una storia pubblicata nei giorni precedenti, l’attore aveva infatti lasciato intendere di essere stato a sua volta vittima di un’intrusione o un furto nella sua proprietà.

Un doppio colpo, dunque, che ha probabilmente esacerbato la reazione.

In un post social, il comico ha anche espresso gratitudine ai Carabinieri di Ostia Lido per la tempestività e l’umanità dimostrata nell’affrontare il caso.

Parole di ringraziamento sono arrivate anche per gli “amici veri”, quelli che si sono messi subito a disposizione senza chiedere nulla in cambio.