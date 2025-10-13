NOTIZIE
Esplosione a Roma in zona Centocelle per una bombola Gpl, scoppiati due incendi: paura in un asilo

A Roma in zona Centocelle si è verificata l'esplosione di una bombola Gpl, alla quale sono seguiti due incendi: paura in un asilo nido vicino

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura a Roma, dove in zona Centocelle si è verificata l’esplosione di una bombola gpl, che ha poi causato due incendi. La deflagrazione sarebbe avvenuta all’interno di un cantiere per il rifacimento dei binari del tram in via Prenestina.

In base a quanto riportato da Roma Today, le educatrici del vicino asilo nido “I giocosi anatroccoli” hanno riferito di aver sentito un’esplosione molto forte, che ha anche danneggiato la macchina parcheggiata di uno dei coordinatori del nido.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.

