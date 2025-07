Felix Baumgartner morto a Fermo per un malore in parapendio: sua l'impresa dello storico lancio dallo spazio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove Felix Baumgartner, autore dello storico lancio dallo spazio nel 2012, è morto dopo un malore in volo col parapendio. Baumgartner è precipitato in una piscina, ferendo lievemente una ragazza. Celebre base jumper, resta indimenticabile il suo lancio dalla stratosfera, un’impresa che fece il giro del mondo.

Morto a Fermo in parapendio

Il drammatico incidente è avvenuto al mattino di giovedì 17 luglio a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo.

Il noto base jumper austriaco Felix Baumgartner, 56 anni, si era lanciato con il parapendio quando è stato colto da un malore improvviso, come riportato da Alanews.

Il malore e la caduta

Il paracadutista avrebbe perso il controllo del mezzo, e si è schiantato nella piscina di una struttura ricettiva sul litorale. Durante l’impatto, ha investito anche una ragazza che si trovava in acqua.

La giovane è stata soccorsa immediatamente: pur riportando ferite, le sue condizioni non sono gravi. È stata comunque trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Per Baumgartner, invece, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, il personale del 118 e la Capitaneria di Porto, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e determinare le cause esatte del malore.

Il salto dallo spazio nel 2012

Felix Baumgartner era conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme. Nel 2012 aveva conquistato tre record planetari grazie al celebre lancio dallo spazio: oltre 39 chilometri d’altezza in caduta libera, raggiungendo la velocità del suono senza ausili motorizzati.

La sua scomparsa ha fatto immediatamente il giro del mondo, lasciando attoniti appassionati di sport estremi e colleghi.

Chi era Felix Baumgartner

Nato nel 1969 a Salisburgo, in Austria, Felix Baumgartner iniziò a lanciarsi con il paracadute a soli 16 anni e successivamente si specializzò nel base jumping, attività in cui si rese noto a livello internazionale.

La celebrità arrivò ovviamente grazie al progetto Red Bull Stratos, che il 14 ottobre 2012 lo portò a saltare dalla stratosfera, stabilendo tre record mondiali: caduta libera più alta, velocità massima (circa Mach 1,25) e lancio da un pallone aerostatico.

Oltre a questo exploit estremo, detenne record di base jumping su monumenti famosi come le Torri Petronas, il Cristo Redentore a Rio e il viadotto di Millau.