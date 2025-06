Fermati sulla A4 con gioielli, contanti e orologi: arrestati tre ladri dopo il colpo in casa a Cordenone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre cittadini cileni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Udine per furto in abitazione e ricettazione. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, 29 maggio 2025, quando gli uomini sono stati fermati presso l’area di servizio Fratta Nord sulla A4. Gli agenti li hanno trovati in possesso di numerosi gioielli e denaro contante, nascosti nel veicolo.

Il fermo e la scoperta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i tre uomini, di 57, 27 e 25 anni, erano irregolari sul territorio nazionale e già soggetti a decreti di espulsione. Giunti a Udine la sera precedente con un’auto noleggiata a Milano, sono stati monitorati dalla Squadra Mobile. Dopo un furto avvenuto alle 10:30 in un’abitazione di Cordenons, gli agenti li hanno intercettati nel primo pomeriggio.

Il bottino e il riconoscimento

Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 60 monili in oro e argento, 10 orologi di valore, 2625 euro in contanti, borse griffate, 4 telefoni cellulari e arnesi da scasso. Un kit per la caratura dei gioielli in oro è stato rinvenuto, utilizzato per distinguere i gioielli di valore dalla bigiotteria. Il proprietario dell’abitazione svaligiata ha riconosciuto i tre uomini e alcuni dei gioielli sottratti.

Convalida del fermo e indagini in corso

Sabato 31 maggio, il GIP ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e tre. Le indagini proseguono per identificare i proprietari dei beni sequestrati e verificare altri furti commessi nei giorni precedenti.

Fonte foto: IPA