Fermato a Mesola, i Carabinieri lo vedono nervoso e scoprono contanti e 35 grammi di cocaina in hotel

E’ di un arresto e 35 grammi di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Mesola. Un giovane di 25 anni è stato fermato per detenzione e spaccio di droga durante un controllo stradale di routine.

Il controllo di routine

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, alle prime ore del mattino del 27 giugno, durante un normale controllo alla circolazione stradale lungo la Statale Romea, i Carabinieri di Mesola hanno intimato l’alt a un’autovettura condotta da un giovane residente nei paraggi. Il 25enne, sin dal primo approccio con i militari, ha mostrato un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, destando sospetti.

La perquisizione

Per fugare ogni dubbio su quei comportamenti che non trovavano un’apparente giustificazione, i militari hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione presso la stanza di hotel dove l’uomo ha dichiarato di risiedere. I sospetti nutriti su quel giovane si sono rivelati fondati: all’interno della sua camera sono stati rinvenuti 35 grammi di cocaina, di cui una dose già confezionata e pronta ad essere ceduta, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 500 euro in contanti composti da banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro.

L’arresto e il processo

L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in attesa del giudizio direttissimo, come disposto dal P.M. di turno della Procura estense, presso la camera di sicurezza del Comando Provinciale di Ferrara. Nel primo pomeriggio del 27 giugno, il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e condannato il 25enne ad un anno di reclusione, con pena sospesa e 1.600 euro di multa.

