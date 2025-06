Fermato a Udine con 6 migranti a bordo, 2 erano chiusi nel bagagliaio: arrestato un uomo alla guida

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e sei migranti fermati il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Udine. Un cittadino ungherese è stato arrestato per il presunto traffico di migranti dopo essere stato sorpreso a trasportare clandestinamente sei persone di origine irachena e iraniana. L’operazione si è svolta nella mattina del 20 giugno in via Cantore, zona piazzale Chiavris, quando una station wagon è stata fermata per un controllo.

Il controllo e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un’autovettura station wagon che appariva stranamente ribassata nella parte posteriore. Alla guida del veicolo vi era un cittadino ungherese, mentre a bordo si trovavano cinque cittadini iracheni e un cittadino iraniano, tutti sprovvisti di documenti. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che oltre alle persone sedute regolarmente, altre due persone erano nascoste nel bagagliaio, aumentando il rischio per la loro incolumità.

Le indagini e le accuse

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le immediate indagini, che hanno incluso perquisizioni e analisi delle conversazioni telefoniche, hanno rivelato che il cittadino ungherese aveva prelevato i migranti a Vienna, in Austria, per condurli in Italia dietro il pagamento di una somma di denaro. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di essere un passeur, ovvero colui che organizza e agevola l’ingresso di persone in stato irregolare nel paese.

Le condizioni del trasporto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’accusa nei confronti del passeur ungherese è stata aggravata dalle condizioni del trasporto. Infatti, il numero di persone irregolarmente introdotte sul territorio nazionale era superiore a cinque, e due di loro viaggiavano nel bagagliaio dell’autovettura, con evidente rischio per la loro sicurezza.

Le conseguenze legali

Il cittadino ungherese è stato associato presso la locale Casa Circondariale, mentre l’Ufficio Immigrazione della Questura ha raccolto le istanze di asilo dei sei migranti. L’operazione ha evidenziato ancora una volta la complessità e la pericolosità del traffico di migranti, un fenomeno che continua a rappresentare una sfida significativa per le autorità italiane.

IPA