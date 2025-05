Ferrara, spintona i poliziotti e tenta la fuga: aveva hashish nei pantaloni e un foglio di via attivo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino nigeriano è stato arrestato per resistenza e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violazione del foglio di via obbligatorio e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’episodio è avvenuto ieri sera a Ferrara, durante un controllo della Polizia di Stato.

Controllo di polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna era impegnato in un’operazione di controllo nelle zone frequentate da cittadini stranieri dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, due uomini sono stati avvistati con atteggiamento sospetto nei pressi di una via nell’area GAD.

Tentativo di fuga

Alla vista degli agenti, i due uomini hanno tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo. Uno di loro, una volta raggiunto, ha spintonato ripetutamente gli operatori nel tentativo di fuggire, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

Perquisizione e arresto

Durante la perquisizione del fermato, sono stati trovati circa 11 grammi di hashish nascosti in una tasca anteriore dei pantaloni. Inoltre, è emerso che l’uomo era soggetto a un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Ferrara. Per questi reati, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente. Considerata la resistenza opposta, è stato arrestato e trattenuto nelle locali camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Fonte foto: IPA