Francesco Totti ospite a Ballando con le Stelle, l'annuncio di Milly Carlucci sull'ex calciatore: cosa farà

Ci sarà anche Francesco Totti tra gli ospiti dell’evento celebrativo per i 20 anni di Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata di Domenica In, dove la conduttrice è intervenuta per svelare le prime anticipazioni su “Sognando Ballando”, speciale in quattro puntate al via da venerdì 9 maggio.

Francesco Totti a Ballando con le Stelle

Francesco Totti prenderà parte al programma, ma non è chiaro se ballerà realmente in pista o sarà semplicemente ospite d’onore. A precisa domanda di Mara Venier, Milly Carlucci ha risposto con ironia: “Bocca cucita, sono con una zip da qui a qua”, lasciando così spazio all’interpretazione.

L’ipotesi di vederlo impegnato in una coreografia non è esclusa, ma nemmeno confermata. Carlucci ha parlato di una grande festa in cui saranno presenti molti “amici” storici del programma.

Fonte foto: ANSA

Ballando con le Stelle va in onda da 20 anni

Tra questi, Hoara Borselli – vincitrice della prima edizione – Federica Pellegrini, Gabriel Garko, Wanda Nara, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Emanuele Filiberto e Nathalie Guetta.

Casting pubblico: l’annuncio di Milly Carlucci

Una delle novità principali di “Sognando Ballando” riguarda anche il cast tecnico. Per la prima volta nella storia del programma, il casting dei maestri sarà pubblico: dieci aspiranti maestri di ballo si sfideranno in coppia con dieci professionisti storici, con l’obiettivo di guadagnarsi un posto nella prossima edizione ufficiale.

Carlucci ha sottolineato come oggi anche i più giovani seguano il programma con interesse: “I ragazzi non lo guardano solo perché costretti dalle nonne, ora sono loro a chiedere i selfie”, ha detto con soddisfazione.

Omaggio a Frizzi e memoria del passato

Nel corso dell’intervista, Carlucci ha ricordato anche Fabrizio Frizzi, che partecipò a Ballando nella fase sperimentale, contribuendo al suo successo.

“Era un rischio che pochi avrebbero corso, lui lo fece e con grande umanità”, ha spiegato la conduttrice. “Oggi lo ricordiamo con il sorriso, nonostante il dolore”.

Quando va in onda Sognando Ballando

Lo speciale in quattro puntate Sognando Ballando andrà in onda su Rai1a partire da venerdì 9 maggio 2025.

La trasmissione anticipa la nuova stagione di Ballando con le Stelle e celebra due decenni di successo. La presenza di Francesco Totti – e la curiosità su un suo eventuale ballo – resta uno degli elementi più attesi dal pubblico.