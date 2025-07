Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato dopo un inseguimento sull’autostrada A14, un uomo di 34 anni originario di Imola è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Ravenna per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza. L’episodio si è verificato alcune sere fa, nei pressi del casello di Imola, quando l’uomo ha tentato di sottrarsi a un controllo di routine. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il tentativo di fuga è stato interrotto grazie al tempestivo intervento degli agenti, che hanno così evitato un potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

Il controllo sull’A14 e la fuga improvvisa

Durante un servizio di vigilanza sull’autostrada A14, gli agenti della Polizia Stradale di Ravenna hanno notato una Golf in transito e hanno deciso di fermarla per un controllo. Tuttavia, invece di arrestare la marcia, il conducente ha accelerato improvvisamente, tentando di sfuggire agli accertamenti. La manovra ha immediatamente insospettito i poliziotti, che si sono messi all’inseguimento del veicolo.

La corsa verso il parcheggio e il tentativo di nascondersi

Il conducente, un uomo nato nel 1991 e residente a Imola, ha proseguito la fuga fino all’uscita del casello di Imola. Qui, ha imboccato la via di fuga e si è diretto verso il parcheggio di un locale della zona. Nel tentativo di confondersi tra le altre auto, ha parcheggiato la Golf e ha cercato di dileguarsi a piedi, sperando di far perdere le proprie tracce tra i clienti del locale.

L’inseguimento a piedi e il fermo

Gli agenti, che non hanno mai perso di vista il fuggitivo, sono riusciti a raggiungerlo rapidamente. Dopo averlo riconosciuto, lo hanno bloccato nonostante il suo comportamento agitato e le escandescenze. Il giovane, infatti, ha tentato di opporre resistenza, ma è stato prontamente immobilizzato dagli operatori della Polizia Stradale.

Le irregolarità accertate: guida senza patente e in stato di ebbrezza

Una volta fermato, il conducente è stato sottoposto ai controlli di rito. Gli agenti hanno scoperto che l’uomo guidava senza patente, poiché non l’aveva mai conseguita. Non si trattava della prima volta: il soggetto risultava recidivo per la stessa violazione. Inoltre, l’etilometro ha confermato che il giovane era in stato di ebbrezza, avendo abusato di alcolici prima di mettersi alla guida. Queste gravi infrazioni hanno comportato la denuncia penale per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza, oltre al sequestro del veicolo e alle sanzioni amministrative previste dalla legge.

L’intervento degli agenti della Polizia Stradale di Ravenna ha permesso di fermare un automobilista che rappresentava un serio rischio per la sicurezza pubblica. La denuncia e il sequestro del veicolo sono il risultato di un’azione efficace e tempestiva, che conferma l’importanza dei controlli sulle strade, soprattutto nei periodi di maggiore traffico. Le autorità invitano tutti i cittadini al rispetto delle regole e alla collaborazione per rendere le strade più sicure per tutti.

IPA