Furto da 10 mila euro in un fast food a Campobasso, il ladro torna a casa in autobus

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto a Campobasso, dopo aver sottratto 10mila euro da un fast food del centro cittadino. L’episodio è avvenuto nella notte del 6 marzo, quando il soggetto, con precedenti per reati simili, ha colpito il locale.

Identificazione e denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’autore del furto è stato identificato e denunciato dai poliziotti della Squadra Mobile. L’uomo, di origini campane, è giunto a Campobasso in autobus la sera del 5 marzo, con l’intento di trovare un esercizio commerciale da svaligiare.

Il colpo al fast food

Dopo aver scelto un fast food in pieno centro, l’uomo ha effettuato un sopralluogo accurato sia all’interno che all’esterno del locale. Ha atteso la chiusura per agire nel cuore della notte, forzando la porta d’ingresso e disattivando rapidamente il sistema di videosorveglianza. In pochi attimi, ha svuotato la cassa, portando via oltre 10.000 euro in contanti. L’uomo ha poi ripreso l’autobus per rientrare presso la propria abitazione.

Indagini e riscontri

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno analizzato i filmati delle telecamere cittadine e, grazie agli ulteriori riscontri, hanno ricostruito la dinamica del furto e identificato il responsabile. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso.

