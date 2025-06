Furto in piena notte all'interno della scuola in via Bixio a Vicenza, cittadino libico finisce in manette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cittadino libico arrestato dalla Squadra Volante della Questura di Vicenza. L’uomo è stato fermato per furto all’interno di un istituto scolastico. L’intervento è avvenuto nella notte, su segnalazione della vigilanza privata.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono intervenuti in via Bixio, a Vicenza, dopo che un individuo era stato bloccato mentre tentava di perpetrare un furto all’interno di una scuola. Il responsabile, identificato come M.A., un cittadino libico nato nel 1991, è stato immediatamente riconosciuto dagli agenti.

Perquisizione e arresto

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione immediata, trovando M.A. ancora in possesso di parte della refurtiva appena asportata. Il cittadino libico, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., è stato quindi arrestato e condotto presso gli Uffici della Questura di Vicenza per ulteriori accertamenti.

Convalida dell’arresto

Nella mattinata odierna, il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto di M.A. e ha disposto il Divieto di Dimora nel comune di Vicenza. Il profilo del cittadino libico, già destinatario delle misure di prevenzione del DACUR e dell’Avviso Orale, sarà ulteriormente monitorato per una possibile proposta di Sorveglianza Speciale.

Presunzione di innocenza

Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa dall’Ufficio procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.

