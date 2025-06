Furto, zaino in faccia al commesso e pugni per strada: scena da film in pieno centro a Bologna

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 35enne egiziano è stato arrestato per rapina a Bologna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mercoledì 4 giugno alle ore 19.15 in via Bologna dopo aver tentato di sottrarre merce da un supermercato e aggredito un dipendente.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 35enne è stato notato mentre prelevava generi alimentari dagli scaffali di un supermercato in via Ferrara, per un valore commerciale di 77 euro, e li nascondeva in uno zaino. Dopo essere uscito senza pagare, un dipendente del negozio lo ha fermato in strada chiedendogli di restituire la merce. L’uomo, vistosi scoperto, ha reagito lanciando lo zaino contro il dipendente e sferrandogli un pugno al volto.

Intervento dei cittadini e della polizia

Un cittadino di passaggio a bordo di uno scooter è intervenuto per bloccare il fuggitivo. Gli agenti dell’U.P.G. e S.P. sono giunti sul posto mentre l’uomo cercava ancora di colpire i due malcapitati e lo hanno assicurato sull’auto di servizio. Nei due zaini che portava con sé sono stati trovati, oltre ai generi alimentari appena rubati, 7 paia di pantaloni nuovi con il cartellino attaccato, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Rifiuto di fornire le generalità

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo ha opposto resistenza, mostrando un atteggiamento ostile. Dopo l’identificazione presso gli uffici della Questura di Bologna, è stato tratto in arresto e giudicato con rito direttissimo ieri mattina. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA