Garlasco, l'audio dell'intercettazione tra Ermanno Cappa e la figlia Stefania dopo la scarcerazione di Stasi

Mentre il maxi incidente probatorio nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco prende il via, tornano al centro dell’attenzione mediatica le intercettazioni nelle prime fasi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Tra queste la reazione di Stefania Cappa, cugina della vittima, mai indagata, alla scarcerazione di Alberto Stasi, nella conversazione con il padre Ermanno Cappa, che spiegava alla figlia di tenersi alla larga dai giornalisti.

L’audio sulla scarcerazione di Stasi

La telefonata, già nota agli investigatori, risale al settembre 2007, circa un mese dopo il delitto, ed è stata trasmessa in esclusiva dal programma condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica.

Il 24 settembre 2007 Alberto Stasi viene fermato per l’omicidio della fidanzata e tre giorni dopo viene scarcerato.

L’intercettazione di Ermanno e Stefania Cappa

Nella conversazione al cellulare tra Ermanno Cappa e la figlia Stefania, l’imprenditore comunica alla figlia la notizia e le raccomanda di stare lontana dai giornalisti che assediano Garlasco e vanno a caccia di dichiarazione tra i parenti di Chiara Poggi.

Nella puntata del 16 giugno, la trasmissione su Rete 4 ha trasmesso l’audio di quella chiamata del 28 settembre 2007, nella quale la ragazza appare sorpresa per la scarcerazione di Stasi.

L’audio della telefonata

"No!" è la prima reazione di Stefania Cappa alla novità ricevuta dal padre.

"Sì, e allora ci sono tutti i giornalisti che rompono dalla zia Rita, da tutti" spiega Ermanno Cappa nella telefonata "quindi state lontano dai giornalisti, con educazione ma lontano".

"Ma proprio scarcerato?" chiede ancora la figlia, ricevendo conferma. "Ma vaff*****o" esclama ancora Stefania Cappa, "ma no vabbè vaff*****o, cosa c’entra?" è la reazione del padre

"Ma scarcerato agli arresti domiciliari o proprio…" chiede di nuovo la ragazza. "No, no, scarcerato" precisa il padre, al quale la figlia risponde "ma porca miseria".

Ermanno Cappa continua la conversazione spiegando alla figlia "in questo momento non ti deve interessare. Insomma, povera famiglia, povero ragazzo se, se, se…Non è questo il problema, il problema sono i giornalisti. Capito?

"No, no, no, ok" concorda infine Stefania.