Gavin Newsom contro Donald Trump, il Governatore della California fa causa al presidente: "Abuso d'autorità"

È scontro aperto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il governatore della California Gavin Newsom dopo le estese proteste e gli scontri tra manifestanti e polizia a Los Angeles. Newsom fa causa all’amministrazione Trump per la decisione di mobilitare Guardia Nazionale e marines nonostante l’opposizione del governo statale, il presidente evoca l’arresto del governatore.

Los Angeles, Gavin Newsom contro Donald Trump

Vanno avanti a Los Angeles le accese proteste contro le retate di presunti immigrati irregolari e le politiche del presidente Trump.

Dalle strade lo scontro si è spostato al piano politico e istituzionale, con toni sempre più accesi e scambi di accuse tra il presidente statunitense Donald Trump e il governatore della California Gavin Newsom.

Al centro dello scontro la decisione di Trump, non concordata con Newsom, di mobilitare prima la Guardia Nazionale e poi i marines paventando il rischio di una “insurrezione”.

Il governatore della California accusa il presidente di “incitare e provocare la violenza” con lo scopo di creare il caos a scopi politici.

Il governatore della California fa causa a Trump

Gavin Newsom ha definito “illegale” e un “eclatante abuso di potere” l’invio dei militari a Los Angeles nonostante l’opposizione del governatore dello Stato. E nella giornata di lunedì 9 giugno ha fatto causa all’amministrazione Trump.

La causa sostiene che l’ordine di Trump abbia violato il ruolo del governatore come comandante in capo della Guardia Nazionale della California.

La Guardia Nazionale è infatti l’unico corpo militare su cui i governatori degli Stati e il presidente hanno autorità congiunta.

Secondo l’accusa, Trump avrebbe abusato della sua autorità invocando una legge che consente al presidente di mobilitare la Guardia Nazionale solo sotto la minaccia di un'”invasione” straniera o di una “ribellione” contro il governo degli Stati Uniti.

Trump evoca l’arresto di Newsom

A incendiare la situazione hanno contribuito anche le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha evocato l’arresto del governatore californiano.

“Newsom è un incapace, troppo debole per difendere la città da una rivolta che gli sta sfuggendo di mano. Fosse per me lo farei arrestare“, ha detto il presidente americano.

“Il Presidente degli Stati Uniti ha appena chiesto l’arresto di un Governatore in carica. Questo è un giorno che speravo di non vedere mai in America”, ha risposto Newsom su X.

“Non mi interessa se sei Democratico o Repubblicano, questa è una linea che non possiamo oltrepassare come nazione: è un passo inequivocabile verso l’autoritarismo“.

Chi è Gavin Newsom

Nato a San Francisco il 10 ottobre 1967, Gavin Newsom è il governatore della California dal 2019.

Laureato in Scienze politiche, esponente del Partito Democratico, è stato sindaco di San Francisco dal 2004 al 2011.

È stato poi per otto anni vice del suo predecessore alla guida della California, Jerry Brown.

Noto per le sue politiche sociali e ambientali, Gavin Newsom è uno dei politici democratici più popolari e uno degli oppositori più critici di Donald Trump.

Anche per questo si parla da tempo di una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2028.