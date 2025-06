Il video del maxi sgombero ad Anzio di appartamenti occupati abusivamente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 14 unità abitative liberate e 3 denunce il bilancio di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ad Anzio. All’alba di questa mattina, le autorità hanno ripristinato il diritto di proprietà di appartamenti occupati abusivamente in Corso Italia. L’intervento è stato coordinato dal Dirigente del Commissariato di Anzio e ha coinvolto agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. L’azione è stata motivata dalla necessità di recuperare spazi sottratti alla proprietà privata e di ristabilire condizioni di decoro e legalità in un’area fortemente degradata.

Il contesto dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita in attuazione di un decreto di sequestro preventivo emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo era il recupero di spazi ed immobili sottratti alla proprietà privata da occupanti senza titolo. L’iniziativa è stata anche il risultato delle valutazioni adottate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma.

Dettagli dell’intervento

Le 14 unità abitative liberate sono state sottoposte a sigillo e messe in sicurezza per il riaffido ai legittimi proprietari. Dei 15 soggetti trovati all’interno delle singole unità abitative, 3 sono stati denunciati. Sono in corso interlocuzioni sul posto con i Servizi Sociali per la valutazione di soluzioni alloggiative alternative. Durante le operazioni non si sono registrate criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per una sola unità immobiliare è stato necessario rimuovere gli ostacoli apposti dagli occupanti.

Un approccio equilibrato

A tutti gli occupanti è stato consentito di recuperare gli effetti personali, con un approccio teso a bilanciare le esigenze di legalità con quelle connesse alla dimensione personale delle persone coinvolte. L’area in cui insistono gli appartamenti liberati si colloca in un quartiere di Anzio noto anche per fenomeni di delittuosità, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti. Su questo fronte, con un impegno concentrico, di recente le Forze dell’Ordine sono intervenute con arresti che hanno assicurato alla giustizia decine di pusher.

Un impegno costante

Anche l’azione odierna conferma il faro rivolto sulle criticità del territorio, con attenzione rivolta ad ogni forma di delittuosità, ed in sinergia con tutte le istituzioni. L’intervento ad Anzio rappresenta un ulteriore passo verso il ripristino della legalità e del decoro urbano, in un’area che necessita di interventi mirati e continui per contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

