In scooter dentro lo stadio Maradona nel video virale, il Comune di Napoli precisa: "Il video è vecchio"

Ha fatto discutere un video virale che mostra giovani in scooter sulla pista atletica dello stadio Diego Armando Maradona. Il Comune di Napoli ha precisato che il filmato, sebbene reale, è vecchio e risalente probabilmente all’estate scorsa. Sono in corso verifiche interne per accertare eventuali falle nella sicurezza dell’impianto.

Il chiarimento del Comune di Napoli

Un bel giro in scooter, di notte, sulle piste d’atletica dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La bravata è al centro di un video diventato rapidamente virale negli ultimi giorni, con le immagini che hanno scatenato numerose polemiche.

Sebbene la diffusione del filmato potesse suggerire, inizialmente, che il fatto fosse recente, il Comune ha chiarito che il video risale con ogni probabilità all’estate scorsa, periodo in cui lo stadio ospita concerti.

Allo stesso tempo, l’amministrazione partenopea ha confermato che sull’episodio sono in corso accertamenti interni, che dovrebbero consentire di ricostruire l’accaduto.

Il video dei giovani in scooter allo stadio Maradona

Nel video si vedono alcuni ragazzi percorrere la pista di atletica come se fosse un circuito, tra urla festanti. Sulle corsie si notano anche materiali utilizzati per gli eventi musicali che si svolgono tra maggio e agosto, un dettaglio che ai più attenti ha fatto intuire che il filmato non fosse recente.

In sovraimpressione, la scritta in dialetto napoletano: “Solo noi entriamo nello Stadio Maradona, e che te lo dico a fare, mamma mia”.

La sicurezza dell’ex stadio San Paolo

Una volta che il video ha iniziato a circolare in rete, il Comune di Napoli ha inoltre chiarito che sono state avviate verifiche specifiche.

L’intrusione notturna di alcuni sconosciuti all’interno dello stadio Maradona a bordo di uno scooter fa ipotizzare possibili falle nella sicurezza, su cui l’amministrazione comunale intende fare piena luce.

Il primo passo sarà accertare con precisione la data dell’episodio. “Dalle immagini del video – per la presenza di materiali sulla pista – si evince che il fatto non si è verificato nelle scorse ore, ma verosimilmente nelle settimane in cui allo stadio Maradona si organizzano i concerti” ha precisato il Comune di Napoli nella nota ufficiale in merito.

“Non sono emersi danni in seguito all’accaduto, ma l’Amministrazione sta effettuando le necessarie verifiche interne per ricostruire l’episodio”.