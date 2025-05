Incendia un'auto per futili motivi, arrestato 23enne a Vittoria nel Ragusano: caccia al complice

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un giovane di 23 anni a Vittoria, Il ragazzo è stato fermato per danneggiamento aggravato. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip presso il Tribunale di Ragusa a seguito di un incendio doloso avvenuto il 18 marzo in Via Cristoforo Colombo.

Identificazione del colpevole

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane vittoriese è stato identificato come l’autore del reato grazie alle attività investigative condotte dagli agenti. Il giovane, insieme a un complice ancora non identificato, aveva dapprima danneggiato un’autovettura Volkswagen Golf di proprietà di un cittadino tunisino utilizzando un oggetto acuminato e un grosso coltello, per poi appiccare il fuoco al veicolo il giorno successivo per futili motivi.

Intervento delle autorità

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare l’incendio, evitando ulteriori danni. Gli esiti delle indagini sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che ha ritenuto gravi gli elementi raccolti contro l’indagato. Di conseguenza, è stato richiesto e ottenuto il provvedimento restrittivo che ha portato agli arresti domiciliari del giovane.

Misura cautelare

Il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari, ritenendo che le prove raccolte fossero sufficienti per giustificare tale decisione. L’indagine prosegue per identificare il complice e chiarire ulteriormente i motivi dietro il gesto.

