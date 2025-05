Incendio a Cassano delle Murge, Vito e Rosa Coppi morti in casa: i genitori erano in ospedale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vito e Rosa Coppi, fratello e sorella di 33 e 38 anni, sono morti in un incendio scoppiato nella mansarda della loro abitazione a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Stando alle prime informazioni, i carabinieri avrebbero trovato una lettera che indurrebbe a pensare che possa essersi trattato di un gesto volontario.

L’incendio è scoppiato nella tarda serata di martedì 27 maggio al terzo piano di una palazzina in via Vittorio Emanuele a Cassano delle Murge in cui le due vittime, Vito e Rosa Coppi, vivevano assieme ai genitori.

Nel momento in cui è divampato il rogo, i due erano soli in casa. La madre, infatti, si trovava in un ospedale a Bari per accudire il marito (padre dei due), ricoverato per alcuni problemi di salute.

Fonte foto: Vigili del Fuoco

L’intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio scoppiato a Cassano delle Murge.

L’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco a Cassano delle Murge

L’allarme è stato dato ai vigili del fuoco attorno alle ore 20,15 di martedì. Al loro arrivo il rogo aveva già avvolto l’intera mansarda. Le fiamme, infatti, si sono propagate nel giro di pochi minuti.

L’intervento sul posto ha visto impegnate tre squadre con autoscala e autobotte che, dopo un complesso lavoro, sono riuscite a domare le fiamme. Una volta entrati nell’appartamento, i vigili del fuoco hanno trovato le due vittime.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo sono andate avanti fino alle tre e mezza di notte, quando l’intero stabile è stato evacuato allo scopo di poter effettuare ulteriori verifiche.

La ricerca delle cause dell’incendio è stata avviata già a partire dalla notte tra martedì e mercoledì da parte del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco e dai carabinieri.

La lettera e l’ipotesi sulla morte di Vito e Rosa Coppi

Stando alle prime informazioni riportate da La Repubblica, i carabinieri avrebbero trovato una lettera che lascerebbe pensare che alla base dell’incendio possa esserci un gesto volontario.

Le due vittime sarebbero state affette da uno stato di depressione.

Il messaggio del sindaco di Cassano delle Murge

Su Facebook, la pagina del Comune di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, ha condiviso il messaggio di cordoglio del sindaco Davide Del Re.

In un passaggio della nota del primo cittadino si legge: “In momenti come questi, non esistono parole capaci di colmare un vuoto tanto profondo. A nome dell’intera comunità cassanese, esprimo il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza ai loro cari”.