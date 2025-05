Incendio all'hotel Social Hub di Firenze, 500 persone evacuate per le fiamme partite dal microonde

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Evacuato a Firenze l’hotel Social hub, struttura che ha sede in viale Belfiore. L’allarme è scattato dopo che si è verificato un incendio. Le fiamme hanno iniziato a divampare da un forno microonde presente in una delle stanze dell’edificio. Immediatamente è stato attivato il piano di emergenza. Circa 500 persone sono state fatte uscire dall’hotel. Nessun ferito tra gli ospiti.

Firenze, incendio nell’hotel Social Hub: microonde a fuoco

Sul posto sono intervenuti i sanitari. Nessun ferito nemmeno tra gli occupanti della camera in cui ha preso fuoco il microonde. Presente anche il personale della Asl che ha attivato il piano maxi-emergenza.

Sono intervenuti anche i vigli del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Stando a una prima ricostruzione della proprietà della struttura, sembra che l’incendio, innescatosi intorno alle 7:10, sia stato causato dal fatto che è stata messa nel forno a microonde una pentola di ferro.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Sulla mappa, cerchiata in rosso, la zona in cui ha sede l’hotel Social Hub

Una squadra del comando centrale dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autoscala, è intervenuta nella stanza della struttura ricettiva in cui si è verificato l’incendio e ha messo in sicurezza l’area interessata.

Le fiamme sono state parzialmente spente con un estintore a polvere, poi i pompieri hanno effettuato la bonifica e il controllo della camera per evitare ulteriori rischi.

La maxi evacuazione in via precauzionale

In via precauzionale sono state fatte evacuare tutte le persone presenti nell’hotel. Tutti gli ospiti, circa 500, sono stati poi fatti rientrare nei rispettivi alloggi.

In una nota, la direzione della struttura ha confermato che nessun cliente né membro dello staff è rimasto ferito. Inoltre è stato rimarcato che le procedure di emergenza sono state attivate tempestivamente, con il supporto delle autorità competenti.

L’inaugurazione dell’hotel Social Hub

L’hotel Social Hub ha 9 piani, di cui 4 interrati. Inoltre ha una terrazza di 7000 metri quadri dove il paesaggista Antonio Perazzi ha fatto installare 60 specie diverse di vegetazione.

La struttura consta di 550 camere e di 500 postazioni di coworking. L’hotel è stato stato inaugurato a Firenze lo scorso febbraio e sorge nell’area dell’ex filiale Fiat. Si presenta, spiega la direzione, come “un luogo appositamente disegnato come spazio di aggregazione per favorire la commistione tra cittadini, professionisti, viaggiatori e studenti.

Il cantiere di The Social Hub è durato quasi cinque anni. All’inizio i lavori hanno interessato la bonifica dell’area abbandonata da anni con l’estrazione di migliaia di metri cubi d’acqua, che avevano formato molto pantano.

Nel corso dei lavori edili è stato eseguito il rifacimento delle fondamenta e sono stati creati dei parcheggi sotterranei. Inoltre c’è stato il ripristino delle strade limitrofe ed è stata costruita una nuova pista ciclabile. E ancora, è stato realizzato un giardino di quartiere al piano terra e si è proceduto con la costruzione dell’intero complesso architettonico di Natalini Architetti.