Incendio nella casa di Starmer a Londra, abitazione da 2 milioni del primo ministro danneggiata

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nel nord di Londra è divampato un incendio nell’abitazione privata del premier laburista britannico Keir Starmer. Le fiamme hanno danneggiato la porta d’ingresso della proprietà da due milioni di sterline, non attualmente abitata dal primo ministro che vive con la sua famiglia a Downing Street. Per fortuna il rogo non ha causato feriti.

La polizia indaga sull’incendio

La polizia sta indagando su quanto accaduto. Le forze dell’ordine devono stabilire le cause dell’incendio e capire se si sia trattato o meno di un atto di vandalismo diretto contro la casa del premier.

Già in passato l’abitazione privata di Starmer era stata presa di mira da alcuni manifestanti.

Fonte foto: ANSA

L’esterno di Downing Street, al numero 10, dove vive il premier britannico

L’anno scorso tre persone erano state condannate per violazione dell’ordine pubblico dopo una protesta pro-palestinese fuori dall’abitazione.

Danneggiata l’abitazione da 2 milioni

L’incendio è scoppiato nella notte e ha danneggiato la porta d’ingresso della casa di proprietà del primo ministro laburista.

Come detto Starmer non vive in quella proprietà (il cui valore è di due milioni di sterline) da quando, a luglio, è stato eletto e vive con la famiglia nella residenza ufficiale del primo ministro a Downing Street.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Londra hanno riferito di essere stati stati chiamati poco dopo l’una di notte e che l’incendio è stato domato in mezz’ora.

La polizia della capitale britannica ha confermato che gli agenti intervenuti sul posto hanno riscontrato dei danni, ma che nessuno è rimasto ferito. “L’incendio è oggetto di indagine e il cordone di sicurezza rimane in vigore mentre le indagini proseguono”, ha fatto sapere la polizia.