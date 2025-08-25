Incendio in una palazzina ad Andria in via Taranto, i pompieri salvano 7 persone: appartamento devastato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Paura ad Andria, dove un incendio ha devastato un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Taranto. Due anziani sono stati messi in salvo e altre cinque persone, bloccate sul balcone a causa del fumo, sono state soccorse dai vigili del fuoco. Evacuato l’edificio e salvati anche tre animali. Mentre si valuta l’entità dei danni, sono state avviate le indagini per risalire alla causa scatenante del rogo.

Andria, fiamme in una palazzina in via Taranto

L’incendio si è sviluppato nel centro di Andria, colpendo un edificio tra via Taranto e via Torino, al civico 18. Poco dopo le 13, le fiamme sono divampate nell’appartamento al quinto e ultimo piano.

Il rogo avrebbe avuto origine sul balcone, per poi coinvolgere rapidamente anche l’interno dell’abitazione, causando danni ancora in fase di quantificazione. In casa erano presenti due persone anziane, abitanti dell’appartamento.

Dopo l’immediato allarme, lanciato da alcuni condomini che avevano avvertito l’odore acre del fumo, l’accesso alla strada è stato bloccato per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi con due squadre e un’autoscala dal Comando provinciale di Barletta.

Tutti salvi dall’incendio

I proprietari dell’appartamento sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare conseguenze grazie anche al supporto della Polizia Locale e della Polizia di Stato. L’intero stabile è stato evacuato, con almeno 12 persone che sono state messe in sicurezza.

Solo gli occupanti di un altro appartamento dello stesso piano non hanno potuto percorrere le scale per il denso fumo nero. Si tratta di cinque persone, tra cui una bambina, che si erano rifugiate sul balcone in attesa di soccorsi.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, i vigili del fuoco li hanno raggiunti e infine condotti al sicuro.

Fiamme domate nel pomeriggio

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono durate oltre due ore e mezza, con il rogo domato intorno alle 15:30. Durante l’intervento, sono stati messi in salvo anche tre animali domestici.

L’appartamento interessato ha riportato gravi danni materiali, mentre nessuno dei residenti ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Sul posto sono comunque intervenute le equipe sanitarie del 118, insieme ai tecnici di Enel e Italgas per verificare le condizioni di sicurezza.

Restano ora da chiarire le cause precise dell’incendio, che saranno oggetto di indagine.