Incidente a Frosinone sulla statale dei Monti Lepini, un 78enne morto e due feriti nel frontale tra due auto

Un uomo di 78 anni è morto in un incidente frontale tra due auto alle porte di Frosinone. A perdere la vita nel violento scontro sulla statale 156 “dei Monti Lepini” un pensionato residente a Roma, Domenico Attinà. Feriti nel violento scontro anche altri due uomini, un 53enne e un 25enne, entrambi ricoverati in ospedale. Il primo si troverebbe in gravi condizioni, ma non è ritenuto in pericolo di vita.

Il frontale sulla statale per Frosinone

L’incidente si è verificato intorno alle 13 di sabato 13 dicembre, nel territorio del comune di Giuliano di Roma, sul tratto della strada regionale 156 che si collega alla periferia di Frosinone.

Secondo quanto ricostruito finora, una Peugeot condotta da un 25enne residente ad Amaseno avrebbe urtato in fase di sorpasso la Renault guidata dalla vittima che arrivava dalla direzione opposta.

Il tratto della strada statale 156 dei Monti Lepini dove si è verificato l’incidente mortale, in cui ha perso la vita il 78enne Domenico Attinà

Un morto e due feriti nell’incidente

Sul posto è stato necessario l’intervento di un’eliambulanza e dei vigili del fuoco, per liberare dalle lamiere le tre persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Come riportato da Il Messaggero, all’arrivo del personale del 118, per Domenico Attinà era già troppo tardi: il 78enne è morto sul colpo.

Il 53enne che viaggiava con lui è stato portato all’ospedale San Camillo di Roma in gravi condizioni, ma non sarebbe al momento in pericolo di vita. Ferito anche il 25enne al volante della Peugeot, ricoverato allo Spanziani di Frosinone.

Le indagini

Dal capoluogo, Giuliano di Roma e Ripi sono arrivati sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’impatto mortale e accertare eventuali responsabilità.

Per permettere i rilievi, soccorsi e la messa in sicurezza della strada, il tratto di strada è rimasto chiuso per diverso tempo, congestionando il traffico in zona.