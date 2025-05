Incidente a Roma sull'Ardeatina provoca un morto e 4 feriti gravi, auto ribaltata dopo l'impatto con un albero

Un’auto è cappottata a Roma dopo essersi andata a schiantare contro un albero. Nell’incidente stradale avvenuto sulla via Ardeatina ha perso la vita una persona, mentre quattro ragazzi a bordo del veicolo sono rimaste feriti in modo grave e sono state trasportati in ospedale in codice rosso. Tre sarebbero minorenni e il quarto avrebbe 19 anni.

L’incidente sull’Ardeatina

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di sabato 24 maggio, al km 16 della strada provinciale Ardeatina, tra le frazioni di Spregamore e Falcognana, nei pressi di un distributore di benzina alle porte di Roma.

Nello schianto è morto un 45enne, mentre altre quattro feriti sono stati ricoverati d’urgenza per le gravi conseguenze riportate nell’impatto.

Trasportati Roma i giovanissimi feriti

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i feriti sarebbero due ragazzi di 17 anni, uno di 16 e uno di 19: due sono stati portati al Bambino Gesù, uno al San Camillo e uno al Policlinico Gemelli.

Oltre al personale sanitario del 118, sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, arrivati con una squadra da Pomezia per liberare le persone rimaste incastrate nell’abitacolo della Volkswagen T-Roc.

La dinamica

Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’uscita di strada dell’auto: dopo aver perso il controllo, la vettura si è schiantata contro un albero per poi ribaltarsi e continuare capovolta la corsa sull’asfalto per alcune decine di metri.

Sul posto anche la polizia locale del IV Gruppo Eur di Roma che ha provveduto a chiudere la via Ardeatina, tra via Porta Medaglia e via Spregamore, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi stradali.