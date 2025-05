Interrogatorio di Alberto Stasi, cosa filtra sull'impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara Poggi

“Siamo molto soddisfatti, ho grande fiducia a rispetto per chi indaga”. Lo ha detto Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi al termine dell’interrogatorio del suo assistito presso la Procura di Pavia. Secondo il legale il 41enne avrebbe “risposto a tutte le domande” e sarebbe “sereno e fiducioso” sul lavoro degli inquirenti.

L’interrogatorio alla Procura di Pavia

Le indiscrezioni sono poche. L’interrogatorio di Alberto Stasi previsto alle 14 presso la Procura di Pavia, martedì 20 maggio, si è concluso e il suo avvocato Antonio De Rensis ha concesso poche parole ai giornalisti.

Il suo assistito è stato ascoltato per circa due ore dai pm. “È stata una giornata molto positiva”, ha detto De Rensis, che aggiunge: “Siamo molto contenti di essere venuti e aver risposto a tutte le domande“.

Fonte foto: ANSA L’arrivo di Alberto Stasi alla Procura di Pavia il 20 maggio. Il suo interrogatorio è durato due ore, al termine del quale il suo avvocato Antonio De Rensis ha parlato di “giornata molto positiva”

“Noi abbiamo avuto fiducia in questa indagine sin dal primo giorno e continuiamo ad averla, sempre più forte”, ha continuato De Rensis. Cosa hanno chiesto i pm al suo assistito?

De Rensis non si sbottona: “Non posso dire nulla sugli argomenti chiesti”, come riporta Adnkronos. Ciò che emerge, sempre secondo Adnkronos, è che i pm avrebbero chiesto a Stasi di ricostruire le ore precedenti la morte di Chiara, compresa la serata trascorsa insieme nel giorno 12.

Alberto Stasi non conosceva Andrea Sempio

Che Alberto Stasi non conoscesse Andrea Sempio è già emerso nel corso dell’ultima intervista concessa a Le Iene. Il 41enne, condannato nel 2015 a 16 anni di reclusione, si è sempre detto innocente.

E di Andrea Sempio ha parlato anche il 20 maggio, quando è stato ascoltato come testimone dai pm della Procura di Pavia. Agli inquirenti ha sottolineato di non aver mai conosciuto il nuovo indagato, di non averlo mai visto e soprattutto di non sapere che faccia avesse. Lo riporta Ansa.

L’audizione di Marco Poggi

Ad affidare al pubblico le indiscrezioni sull’audizione di Marco Poggi, ascoltato presso la Procura di Venezia, è il suo avvocato Francesco Compagna.

In una nota inviata all’Ansa il legale ha dichiarato che il suo assistito “ha risposto serenamente alle domande che gli sono state rivolte”. Ancora, Compagna ha riferito che Marco Poggi è legato a Sempio da “un’amicizia di lunga data” ma anche la “convinzione della sua estraneità alla tragica vicenda che ha sconvolto la sua famiglia”.