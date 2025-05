Andrea Sempio difeso dai genitori di Chiara Poggi sul delitto di Garlasco, la provocazione ad Alberto Stasi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I genitori di Chiara Poggi hanno rilasciato un’intervista al programma di Rete 4 Quarto Grado, in cui ribadiscono la loro convinzione che Andrea Sempio sia innocente e che l’unico colpevole dell’omicidio della figlia sia Alberto Stasi, già condannato in via definitiva.

L’intervista ai genitori di Chiara

I genitori di Chiara Poggi hanno difeso, in un’intervista al programma di Rete 4 Quarto Grado, Andrea Sempio, amico del figlio Marco, indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Garlasco.

La famiglia di Chiara ha ribadito di essere convinta della colpevolezza di Alberto Stasi, condannato in via definiva per l’omicidio della fidanzata a 16 anni di carcere.

Rita e Giuseppe Poggi hanno poi chiesto ad Alberto Stasi, che ha rilasciato alcune interviste da carcere, di non parlare, in quanto condannato, dell’indagine in corso.

La difesa di Andrea Sempio

Il padre di Chiara, Giuseppe Poggi, ha esordito esprimendo i suoi dubbi sull’indagine: “Sempio ha solo tre telefonate a casa nostra, e spesso era mio figlio che usava il suo cellulare. L’ultima è di cinque giorni prima. Cosa fa, telefona cinque giorni prima e dice che viene il 13? Questo ragionamento non lo ha fatto nessuno?”

Anche sul Dna, la famiglia Poggi ha forti dubbi: “Ho sentito di cromosoma Y più o meno compatibili con 500 persone di Garlasco” ha risposto il padre di Chiara. “Se avessero trovato il Dna sotto le unghie di chiara, non ci sarebbe nulla di straordinario. Lui veniva in questa casa, veniva a giocare con Marco con i videogiochi e con il computer di Chiara, l’unico che avevamo”.

Fonte foto: ANSA Andrea Sempio

“Sempio mia figlia la conosceva solo di vista. Non ho mai nemmeno sentito Marco dire che ci ha parlato. Facciano pure le indagini, ma questa è la nostra posizione” hanno dichiarato i genitori di Chiara. “Per noi è innocente“.

La provocazione ad Alberto Stasi

I Poggi non hanno risparmiato commenti su Stasi: “Alberto Stasi non deve commentare un’indagine in corso. Lui è il condannato, in via definitiva. Ci sono delle sentenze, è lui il condannato”, ha dichiarato la madre di Chiara.

“Stasi è venuto in casa una sola volta quando c’ero io” ha detto il padre. “La notizia della morte di Chiara ce l’hanno data i carabinieri. Ero a 400 chilometri da casa, mio marito in montagna, il suo telefono non prendeva” ha ricordato Rita Poggi.

“Fino al giorno del suo primo arresto noi accompagnavamo anche Stasi al cimitero dove è sepolta Chiara. Da quando lo hanno arrestato non abbiamo avuto più nessun contatto” hanno poi raccontato.