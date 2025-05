L'allenatore Gasperini litiga col giornalista, lo chiama asino e poi gli lancia un taccuino: cosa è successo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel post partita di Atalanta–Monza l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha perso la calma, rendendosi protagonista di un’accesa lite con un giornalista. Dopo vecchi screzi, fra il tecnico e il cronista sono volati insulti, con Gasperini che gli ha lanciato addirittura un taccuino contro, per poi scaraventare una bottiglia a terra.

La lite fra Gasperini e il giornalista bergamasco

La tensione è esplosa nel post partita di Atalanta–Monza, nonostante il netto 4-0 che rilancia la squadra di Bergamo nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Gian Piero Gasperini, allenatore dei nerazzurri, si è reso protagonista di un acceso alterco con un giornalista bergamasco.

Cosa è successo fuori dalla sala stampa

Il diverbio si è acceso subito dopo la conferenza stampa tenutasi al termine della gara. Mentre lasciava la sala, l’allenatore si è imbattuto nel cronista: i due si sono scambiati battute al vetriolo, la situazione è presto degenerata e Gasperini si è avvicinato minacciosamente, puntandogli il dito contro.

Si è passati subito agli insulti. Il giornalista lo ha provocato, affermando “Ecco qua il fenomeno”, in senso chiaramente ironico, a cui Gasperini ha replicato dandogli dell’asino.

Mentre si allontanava, il cronista lo ha insultato di nuovo, in modo plateale (“Cogl…”). A quel punto, il tecnico ha perso il controllo e ha scagliato un taccuino verso l’uomo, per poi lanciare anche una bottiglietta d’acqua a terra con rabbia.

Il motivo della lite

Fra Gian Piero Gasperini e il giornalista in questione non corre notoriamente buon sangue, dopo diverse frizioni fra i due che erano già emerse in passato.

L’episodio imbarazzante, durato circa mezzo minuto, sarebbe dovuto infatti ai precedenti attriti, più che alla gara di domenica, nati da divergenze d’opinione a proposito dell’Atalanta.

Sul campo, infatti, la squadra bergamasca ha consolidato il terzo posto in classifica, grazie al 4-0 inflitto al Monza che viene condannato, invece, alla retrocessione matematica in Serie B a tre giornate dalla fine del campionato.

Il precedente di Gasperini

Circa un mese prima, Gasperini era stato protagonista di un altro momento teso con una giornalista, durante la conferenza stampa preparatoria della gara fra Atalanta e Lazio.

In quell’occasione, l’allenatore aveva rifiutato di rispondere alle domande della cronista Marina Belotti del Corriere della Sera di Bergamo, spingendola ad abbandonare la sala.

Il gesto sarebbe legato, ancora una volta, a dissapori pregressi per un articolo non gradito dall’allenatore. Situazioni simili si erano già verificate anche con altri giornalisti, come Massimiliano Nebuloni di Sky Sport.