La reazione dei politici alla morte di Papa Francesco, i messaggi di Meloni, Putin, Trump e degli altri leader

Papa Francesco è morto alle 7:35 di lunedì 21 aprile. Ad annunciare il decesso è stato il cardinale Kevin Farrell. Non appena la notizia è stata resa pubblica il mondo della politica, italiano e internazionale, ha reagito con messaggi di condoglianze. Tantissimi hanno omaggiato Bergoglio per quanto fatto per la chiesa, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella alla premier Giorgia Meloni, passando per i leader dell’opposizione e quelli esteri, compreso Vladimir Putin.

Addio a Papa Francesco, i messaggi dei politici italiani

“Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato”. Così in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità”. Per Mattarella, “la riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi”.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco

“Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore” scrive la premier Giorgia Meloni. “Ho avuto – aggiunge – il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che ‘non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce’”.

“Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa”, conclude la leader di FdI.

Messaggi anche da parte dei due vicepremier. Antonio Tajani: “Papa Francesco è tornato alla casa del padre. Cura del creato, misericordia, fratellanza: è stato un grande pontefice. Un amico dell’Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la chiesa cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù”. Messaggio simile di Matteo Salvini: “Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre”.

“La scomparsa di Papa Francesco suscita un profondo senso di dolore: guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l’attenzione agli ultimi resteranno un’eredità preziosa”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“La morte di Papa Francesco – il pensiero di Giuseppe Conte – è un dolore immenso. Le sue ostinate parole di pace , dialogo e solidarietà a tutti i costi sono e resteranno una guida per tutti noi in questi tempi difficili. Grazie per ogni insegnamento, riposi in pace”.

“È Stato il papa degli ultimi, degli emarginati, il papa della giustizia sociale e dell’impegno per il pianeta – scrive Elly Schlein -. Il suo potente messaggio di pace e di fraternità resterà un’impronta durevole di vicinanza, compassione, amore per il prossimo che continuerà a lasciare il segno. Di fronte a questa dolorosa perdita, la nostra vicinanza va alla comunità cattolica e a tutte e tutti coloro che nel mondo lo piangeranno e ne porteranno avanti l’impegno per i più poveri”.

Le reazioni dalla Casa Bianca e di Von der Leyen

“Riposa in pace, Papa Francesco”. Così su X la Casa Bianca che posta anche due foto del Pontefice: una col presidente Usa Donald Trump e una col vicepresidente americano J.D. Vance.

Vance ha incontrato Bergoglio nelle scorse ore. “Ho appena appreso della scomparsa di Papa Francesco – scrive il vicepresidente Usa -. Il mio cuore è rivolto ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo amavano. Sono stato felice di vederlo ieri, anche se era ovviamente molto malato. Ma lo ricorderò sempre per l’omelia che ha pronunciato nei primissimi giorni del Covid, riportata qui sotto. È stata davvero bellissima”.

“Oggi il mondo piange la scomparsa di papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati”, scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen. Quindi aggiunge: “Il mio pensiero va a tutti coloro che sentono questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell’idea che l’eredità di papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole”.

Cordoglio arriva anche da Tel Aviv. Il presidente israeliano Herzog ha lodato “un uomo di profonda fede e infinita compassione” nel suo messaggio per la morte di Papa Francesco.

Tra i tanti messaggi anche quello proveniente da Madrid: “Il mio più sentito cordoglio ai cattolici spagnoli e di tutto il mondo per la morte di Sua Santità il Papa Francesco”. Così il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, a nome del governo di Spagna in un post sul social X. Albares ricorda che Francesco è stato “un uomo di pace e di dialogo fra culture e religioni”. E conclude: “Riposi in pace”.

Le parole di Putin

Putin ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco, definendolo “una persona eccezionale, di cui conserverà per sempre il ricordo più luminoso”. Il Pontefice “è stato un difensore dell’umanità e della giustizia. Ha promosso attivamente lo sviluppo del dialogo tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana”. ha detto presidente russo, sottolineando di “aver avuto la possibilità di comunicare con questo straordinario personaggio più volte”

Condoglianze anche da Teheran. L’Iran ha espresso le sue “condoglianze” per la morte di Bergoglio, per bocca del portavoce del ministero degli Esteri.